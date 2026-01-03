Yemen'de GGK'ya Yanıt: İsyan Değerlendirmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yemen'de GGK'ya Yanıt: İsyan Değerlendirmesi

03.01.2026 04:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen hükümeti, GGK'nın bağımsızlık ilanını meşru olmayan bir isyan olarak nitelendirdi.

Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) Başkanı Ayderus ez-Zübeydi'nin "Güney Yemen halkının kendi kaderini tayin hakkı doğrultusunda" iki yıllık bir geçiş süreci başlattıklarını duyurmasının hukuki bir değeri olmadığını ve meşru yönetime karşı bir isyan niteliği taşıdığını bildirdi.

Hükümetten yapılan açıklamada, Zübeydi'nin dün akşam GGK'ye bağlı Aden Al-Mustaqilla televizyonunda yayımlanan konuşmasında dile getirdiği bağımsızlık için iki yıllık geçiş süreci ilanına tepki gösterildi.

Adalet Bakanlığı Müsteşarı Faysal el-Mecidi, yaptığı açıklamada, GGK'nın siyasi ilanının "herhangi bir hukuki değeri olmadığını" belirterek, bunun Yemen Anayasası ve yasalarına aykırı olduğunu söyledi. Mecidi, GGK'nın bu adımının "Yemen'in meşru yönetimine karşı bir isyan" anlamına geldiğini ifade etti.

Mecidi ayrıca Hadramevt ve Mehra vilayetleri olmadan herhangi bir devletin kurulamayacağını vurgulayarak, Hadramevt'te yaşanan siyasi ve sahadaki gelişmelerin güney meselesinde çok büyük çatlaklara yol açacağı uyarısında bulundu.

Yemen Şura Konseyi üyesi Salah Batis de Zübeydi'nin açıklamasını "devlete ve kurumlarına karşı isyan" olarak niteledi.

Batis, GGK tarafından ilan edilen sözde anayasal bildirinin hukuki bir dayanağı bulunmadığını ve ulusal uzlaşı ile kapsamlı siyasi çözüm çabalarını baltaladığını dile getirdi.

Batis, "sözde Güney Arap Devleti" projesinin hiçbir meşruiyeti olmadığını ve tarihte de yerinin bulunmadığını savundu.

Zübeydi, dün GGK'ye ait "Aden Al-Mustaqila" televizyonundan yaptığı açıklamada, GGK'nin Yemen'in güneyinde güvenlik ve yönetimi üstlenerek "terörizm, kaçakçılık ve kaos ortamının büyük ölçüde sona erdirildiğini" ve bunun "Güney Yemen halkının devletini yeniden kurma hedefi doğrultusunda atılmış sorumlu bir adım" olduğunu ileri sürmüştü.

Mevcut siyasi ortaklıkta özellikle güneyde bulunan "risklere" işaret eden Zübeydi, GGK'nin "daha fazla çatışma ve bölünmeyi önlemek için iki yıllık bir geçiş dönemi başlattığını" söylemişti.

Zübeydi, uluslararası topluma çağrıda bulunularak "bu süreçte güney ve kuzeydeki taraflar arasında diyaloğun desteklenmesini" istemişti.

Geçiş sürecinin 2 Ocak'tan itibaren iki yıl içinde tamamlanacağını savunan Zübeydi, "Güney Yemen Devleti'nin yeniden kurulmasına ilişkin anayasal bildirin onaylandığını ve uygulanmasına 2 Ocak 2028 Pazar günü başlanacağını" öne sürmüştü.

Zübeydi, diyalog çağrılarına yanıt verilmemesi veya Güney Yemen halkı, toprakları ya da güçlerine yönelik herhangi bir askeri saldırı gerçekleşmesi halinde söz konusu bildirinin belirtilen tarihten önce derhal yürürlüğe konulacağını ileri sürmüştü.

Yemen Arap Cumhuriyeti (Kuzey) ile Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti (Güney), 22 Mayıs 1990'da birleşerek Yemen Cumhuriyeti'ni kurmuştu.

Yemen'de, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçler aralık ayı başlarında ülkenin doğusundaki vilayetlerde askeri operasyonlarla sahadaki varlığını genişletti.

Yemen hükümeti de 30 Aralık'ta, ülkede askeri güç bulunduran BAE ile imzalanan ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, BAE'den gelen askeri araçları hedef aldı.

Riyad yönetimi ise Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda BAE'den bu ülkedeki askerlerini 24 saat içinde çekme çağrısında bulundu.

2 Ocak'ta GGK'ye bağlı güçlerin geçen ay ele geçirdiği Hadramevt vilayetindeki askeri mevziler hava saldırılarıyla vuruldu.

Saldırıların Suudi Arabistan tarafından düzenlendiğini ileri süren GGK, "bağımsızlık için" iki yıllık geçiş süreci ilan etti.

Kaynak: AA

Güncel, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de GGK'ya Yanıt: İsyan Değerlendirmesi - Son Dakika

Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir’in görevden alınmasını talep etti İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir'in görevden alınmasını talep etti
AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu
İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak
1 Ocak’ta bu mesajı aldıysanız dikkat Telefonunuz 120 gün içinde kapanacak 1 Ocak'ta bu mesajı aldıysanız dikkat! Telefonunuz 120 gün içinde kapanacak
History Channel, Türkiye yayınlarını sonlandırdı History Channel, Türkiye yayınlarını sonlandırdı

00:30
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
23:32
Anlaşma sağlandı Oğuz Aydın’ın yeni takımı belli oluyor
Anlaşma sağlandı! Oğuz Aydın'ın yeni takımı belli oluyor
23:11
Beşiktaş’ta varsa yoksa Hadjam
Beşiktaş'ta varsa yoksa Hadjam
22:54
New York’ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım
New York'ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım
22:36
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 67 tutuklama
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama
22:18
Almanya’daki banka soygununda çalınanların toplam değeri 100 milyon eurodan fazla
Almanya'daki banka soygununda çalınanların toplam değeri 100 milyon eurodan fazla
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 07:19:39. #7.11#
SON DAKİKA: Yemen'de GGK'ya Yanıt: İsyan Değerlendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.