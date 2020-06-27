Yemen'de Güney Geciş Konseyi özerklik için ısrarcı - Son Dakika

Yemen'de Güney Geciş Konseyi özerklik için ısrarcı

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), ülkenin güneyindeki tüm vilayetlerde "özerklik" kurmak için hükümeti düşürmek niyetinde olduğunu duyurdu.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), ülkenin güneyindeki tüm vilayetlerde "özerklik" kurmak için hükümeti düşürmek niyetinde olduğunu duyurdu.

Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var

GGK Meclis Başkanı Ahmed Said bin Berik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Özerklik yönetimi, yalnızca başkent Aden'de değil güneydeki tüm vilayetlerde kurulması istenen bir halk talebidir." ifadelerini kullandı.

Bunun, savaş tüccarları ve yolsuzluk sembollerinin bulunduğu meşru hükümetin fiili olarak düşürülmesiyle gerçekleştirileceğini vurgulayan Bin Berik, özerk yönetim komitelerinin tüm güney vilayetlerinde oluşturulacağını duyurdu.

GGK 26 Nisan'da ülkenin güneyinde özerklik ilanında bulunmuş ancak Arap dünyası ve uluslararası toplum tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Son olarak BAE'nin büyük destek verdiği ayrılıkçı silahlı milis grubu GGK, 19 Haziran'da Yemen'in güneydoğusundaki Sukotra adasını ele geçirerek orada özerklik ilan etmişti.

Yemen'deki meşru hükümet ise BAE'yi kendi emelleri için ayrılıkçı GGK'ye destek vermekle suçluyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, Meclis Başkanı, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 03:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de Güney Geciş Konseyi özerklik için ısrarcı - Son Dakika

Son Dakika

22:11 Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 18:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:11 Beşiktaşlı eski yıldız Guti, teknik direktörlüğünü yaptığı Almeria'dan ayrılıyor 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 11:57 Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı 10:12 İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Tarihin Arka Odası TRT 1'de ekranlara geri dönüyor
00:25
Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
00:23
Rıdvan Dilmen: Caner Erkin muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek
00:09
Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, ülkesi Slovenya'ya döndü
23:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan Ali Amca'ya 16 koyun hediye etti
23:37
Eski Galatasaraylı Felipe Melo, çay içerken videosunu paylaştı
23:22
Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 431 lira olarak belirledi
23:14
Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti
22:55
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:53
Silahla oynayan 7 yaşındaki çocuk, kaza ile 2 yaşındaki kuzenini öldürdü
22:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 04:46:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yemen'de Güney Geciş Konseyi özerklik için ısrarcı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]