Yemen'de Güney Meselesi Konferansı Hazırlıkları

08.01.2026 15:23
Suudi Arabistan ve GGK, Riyad'da Yemen'in güney konusunu ele aldı, güvenlik ve istikrarı konuştu.

Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir ile Güney Geçiş Konseyi (GGK) Üyesi Muhammed el-Gaysi, "Yemen'in "güney meselesini" ele almak üzere düzenlenmesi planlanan konferansın hazırlıkları kapsamında" bir araya geldi.

Al Cabir ve Gaysi, ABD merkezli X platformundaki hesaplarından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptıkları görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Güney Geçiş Konseyi heyetiyle bir araya geldiğini belirten Al Cabir, "Konsey Başkanı Aydarus ez-Zübeydi'nin talimatıyla gerçekleşen, güney meselesine hizmet etmeyen, aksine ona zarar veren ve düşmanlara karşı safların birliğini bozan hamleleri ele aldık." ifadelerini kullandı.

Görüşmede "Yemen'de güvenlik ve istikrarı sağlama çabalarını" ele aldıklarını aktaran Al Cabir, Riyad'da düzenlenecek "Güney Meselesi Konferansı'nın hazırlıklarını" yaptıklarını belirtti.

Gaysi ise görüşmeye ilişkin, "Güney meselesine hizmet eden her şeyin yanında olduğumuzu vurguladık. Kardeş Suudi Arabistan'a tam desteğimizi ve mutlak güvenimizi teyit ettik. Riyad'daki kardeşlerimizden halkımızın davasına ve güvenli, istikrarlı bir geleceğin garanti edilmesine yönelik net taahhütler aldık." paylaşında bulundu.

Yemen'deki gelişmeler

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine bağlı güçler, Aralık 2025'in başlarında ülke yüz ölçümünün yaklaşık yarısını oluşturan Hadramevt ve Mehra vilayetlerini ele geçirmişti.

Konseyin yerel, bölgesel ve uluslararası çağrılara rağmen geri çekilmeyi reddetmesi üzerine, Suudi Arabistan liderliğindeki Meşruiyeti Destekleme Koalisyonunun desteğiyle başlatılan operasyonlar kapsamında söz konusu vilayetlerin kontrolü yeniden sağlanmıştı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Türki el-Maliki, 7 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Zübeydi'ye bağlı güçlere yönelik Dali bölgesinde gece saatlerinde "önleyici saldırı" yapıldığını söylemişti.

Maliki ayrıca, Yemen'deki gelişmeleri görüşmek üzere Riyad'da düzenlenecek konferansa katılması beklenen Zübeydi'nin bilinmeyen bir yere kaçtığını öne sürmüştü.

Yemen Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamada ise GGK Başkanı Zübeydi'nin konsey üyeliğinin iptal edildiği ve hakkında "vatana ihanet" suçlaması dahil, adli süreç başlatıldığı bildirilmişti.

Başkanlık Konseyi Üyesi ve Güney Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı olan Mahrami, son gelişmelerin ardından, pozisyonunu değiştirerek bağlılığının Konsey Başkanı Reşad el-Alimi'ye olduğunu ilan ederek Zübeydi'nin Konsey üyeliğinin düşürülmesine onay vermişti.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Maliki son olarak, Zübeydi'nin Aden'den deniz yoluyla önce, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland bölgesine ardından hava yoluyla BAE'ye kaçtığını ifade etmişti.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Riyad, Yemen, Son Dakika

