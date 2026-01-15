Yemen'de Güney Sorununa Kapsamlı Diyalog - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yemen'de Güney Sorununa Kapsamlı Diyalog

15.01.2026 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen Başkanlık Konseyi, Suudi Arabistan ev sahipliğinde Riyad'da güney meselesini ele alacak.

Yemen Başkanlık Konseyi, ülkenin güneyine ilişkin meselenin, Yemen'in birliğini desteklemeyi hedefleyen ve hiçbir kesimi dışlamayan kapsamlı bir diyalog yoluyla, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Riyad Konferansı'nda adil biçimde ele alınacağını açıkladı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın aktardığına göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantı düzenlendi.

Alimi, ülkenin güneyine ilişkin meselenin Yemen'in birliğini desteklemeyi amaçlayan ve hiçbir kesimi dışlamayan kapsamlı bir diyalog yoluyla, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Riyad Konferansı'nda adil biçimde ele alınacağını vurguladı.

Toplantıda, Suudi Arabistan'ın, Yemen hükümetine siyasi ve ekonomik destek sağlamada öncü bir rol üstlendiği, diyalog girişimlerine ev sahipliği yaptığı ve bu kapsamda Riyad Konferansı'nın Yemen'in birliğini ve istikrarını desteklemeyi, devlet kurumlarını güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

Riyad'daki toplantıda ayrıca, Yemen'deki son gelişmeler ele alındı. Bu çerçevede, Hadramevt, el-Mehra, geçici başkent Aden ve diğer kurtarılmış vilayetlerde kampların devralınmasının "başarılı" olduğu ifade edilen sürecin sonuçları ile bunun doğurduğu siyasi, güvenlik ve idari yükümlülükler değerlendirildi.

Güvenlik ve askeri kararların birleştirilmesi ile kampların devralınmasının, toplumsal barışın korunması, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması ve devlet otoritesinin güçlendirilmesi açısından temel bir adım olduğu vurgulandı.

Toplantıda, geçiş sürecinin yönetimine ilişkin egemenlik kararları memnuniyetle karşılandı. Bu kapsamda, Meşruiyeti Destekleme Koalisyonu'nun liderliği altında bir Yüksek Askeri Komite kurulmasına dikkat çekildi.

Komitenin, güçlerin ulusal ve profesyonel esaslara göre birleştirilmesini tamamlamasının, barış ve savaş kararlarının devletin tekelinde toplanmasını sağlamasının ve başta "İran rejimi destekli Husi tehdidi" olmak üzere zorluklarla mücadelede hazırlık düzeyini artırmasının hedeflendiği aktarıldı.

Güney meselesine ilişkin olarak Konsey, Suudi Arabistan'ın himayesinde Riyad'da yapılması planlanan güney–güney diyaloğu yoluyla "adil bir çözüm" taahhüdünü yineledi.

Diyaloğun, "hiçbir kesimi dışlamayan kapsayıcı bir temsille" yürütülmesinin ve kararın, devlet ve egemenliği çerçevesinde asıl sahiplerine iade edilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Toplantıya Konsey üyeleri Sultan el-Arada, Tarık Salih, Abdurrahman el-Mahrami, Abdullah el-Alimi ve Osman Mecli katıldı.

Yemen'de Güney Geçiş Konseyi, 9 Ocak'ta kendini feshetmeden önce, güney bölgelerin ardışık hükümetler tarafından ihmal edildiği iddiasıyla güney Yemen'in kuzeyden ayrılmasını savunuyordu. Yetkililer ise bu iddiaları reddederek Yemen topraklarının birliğini koruma tutumunu sürdürüyor.

Suudi Arabistan, 3 Ocak'ta, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin talebi doğrultusunda, güneydeki tüm gruplara mevcut krizin aşılması için kapsamlı konferans çağrısında bulunmuştu.

Riyad'da düzenlenmesi planlanan Güney-Güney Diyalog Konferansı, Yemen'deki güney meselesine adil çözümler bulunması amacıyla tüm güneyli grupları bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Riyad, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de Güney Sorununa Kapsamlı Diyalog - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP’nin mitingine kahve gönderdi iddiası Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası
Trump, ilhak etmek istediği Grönland’a iki seçenek sundu Trump, ilhak etmek istediği Grönland'a iki seçenek sundu
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu

17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
17:09
Galatasaray’ın Fofana’ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 18:54:29. #7.11#
SON DAKİKA: Yemen'de Güney Sorununa Kapsamlı Diyalog - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.