Üye Girişi
Yemen'de Husi milislerin halk pazarına saldırısında 4 sivil öldü - Son Dakika

Yemen'de Husi milislerin halk pazarına saldırısında 4 sivil öldü

02.01.2022 21:19
Yemen'de Husi milislerin halk pazarına saldırısında 4 sivil öldü

Yemen'de İran destekli Husi milislerin, ülkenin doğusunda halk pazarına düzenlediği roketli saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yemen'de İran destekli Husi milislerin, ülkenin doğusunda halk pazarına düzenlediği roketli saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre Husiler, Şebve iline bağlı Useylan ilçesinde halk pazarına roketli saldırı düzenledi. Saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.

Saldırı neticesinde pazar yakınındaki benzin istasyonunda yangın çıktığı ve çevrede ağır hasar oluştuğu ifade edildi.

Husiler ise saldırıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, yaklaşık 7 yıldır İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümet güçlerine destek verdiğini belirtiyor.

YORUMLAR
500

Saldırı, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de Husi milislerin halk pazarına saldırısında 4 sivil öldü - Son Dakika


Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti         
21:10
Meteoroloji gün verip uyardı! Tam 21 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji gün verip uyardı! Tam 21 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
20:28
Son Dakika: Türkiye'de 2 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 33 bin 520 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 2 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 33 bin 520 yeni vaka tespit edildi         
19:13
Yılbaşında işlenen cinayetin şüphelisi görme engelli çıktı Yılbaşında işlenen cinayetin şüphelisi görme engelli çıktı         
19:03
Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı         
17:03
Yanan otomobilden çıkan erkek cesedinin kimliği tespit edildi Yanan otomobilden çıkan erkek cesedinin kimliği tespit edildi         
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay         
15:25
Yardım ettiği adamın tacizine maruz kalan Ayşe Özgün, suç duyurusunda bulunda Yardım ettiği adamın tacizine maruz kalan Ayşe Özgün, suç duyurusunda bulunda         
15:20
İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı         
11:06
Hakan Hatipoğlu'nun survivor performans sıralaması yapması erkek yarışmacıları kızdırdı Hakan Hatipoğlu'nun survivor performans sıralaması yapması erkek yarışmacıları kızdırdı         
10:40
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı         
10:35
İspanya'da 50 kişinin katıldığı cinsel ilişki partisini polis bastı İspanya'da 50 kişinin katıldığı cinsel ilişki partisini polis bastı         
10:33
Nöbetçi eczane yetersizliğinden kuyruklar oluştu, vatandaşlar isyan etti Nöbetçi eczane yetersizliğinden kuyruklar oluştu, vatandaşlar isyan etti         
10:31
Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü         
10:16
Doğal gaz faturalarının yüzde 50'si, elektriğin ise yüzde 25'i devletten Doğal gaz faturalarının yüzde 50'si, elektriğin ise yüzde 25'i devletten         
10:11
Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor         
09:58
73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu 73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu         
22:00

Son Dakika Haberleri
18:35 Köpeklerin toplatılmasına ilişkin Ömür Gedik'ten paylaşım
18:16 Mesut Özil'in satın almak istediği takım belli oldu
17:47 6 yaşındaki çocuğunun gözü önünde boşanmak istediği eşi tarafından dövüldü
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı
17:44 Performansıyla beğeni toplayan Enes Ünal tarihe geçti
17:43 Kangalların koyunlara saldırdığı an, vatandaş tarafından görüntülendi
17:04 İki kardeş 23 gün arayla öldürüldü
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek
17:02 Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı
16:53 ABD'de gökten ölü balık yağdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2022 21:25:54. #1.13#
SON DAKİKA: Yemen'de Husi milislerin halk pazarına saldırısında 4 sivil öldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement