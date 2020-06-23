Yemen'de Husilerle çıkan çatışmada bir tuğgeneral öldü - Son Dakika

Yemen hükümeti, ülkenin doğusundaki Marib ilinde Husilerle çıkan çatışmada bir tuğgeneralin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Başbakan Muin Abdulmelik, Marib'deki çatışmalarda yaşamını yitiren 3. Askeri Bölge Operasyonları Başkanı Tuğgeneral Naci Ali Hanşel için bir taziye mesajı yayımladı.

Başbakan Abdulmelik, Tuğgeneral Hanşel'in, Marib'in batısındaki Survah cephesinde Husilere karşı yürütülen operasyonlar sırasında çıkan çatışmada öldüğünü belirtti.

Hanşel'in nasıl ve ne zaman öldüğüne dair ayrıntılı bilgi verilmezken, Husilerden ise henüz olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, dün yaptığı açıklamada, Yemen'de devam eden çatışmalara dikkati çekerek, taraflara şiddeti ve savaşı durdurma çağrısında bulunmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.