Yemen'de Tuğgeneral Şukri'nin Konvoyuna Saldırı - Son Dakika
Yemen'de Tuğgeneral Şukri'nin Konvoyuna Saldırı

22.01.2026 03:16
Yemen'de Tuğgeneral Şukri'nin konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Yemen hükümeti, geçici başkent Aden'in Ceule bölgesinde İkinci Amalika (Devler) Tugayı Komutanı Tuğgeneral Hamdi Şukri'nin konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, geçici başkent Aden'in Ceule bölgesinde Tuğgeneral Şukri'nin konvoyuna bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda silahlı kuvvetler mensubu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Silahlı kuvvetler mensuplarının vatanın güvenliğini ve istikrarını savunma görevini yerine getirirken hayatını kaybettiğine işaret edilen açıklamada, Şukri'nin konvoyunu hedef alan "hain terör saldırısı" en sert şekilde kınandı.

Silahlı kuvvetleri veya askeri liderleri hedef alan herhangi bir saldırıya caydırıcı önlemlerle karşılık verileceği ve devletin özgürleştirilmiş şehirlerin hesaplaşma veya kanlı siyasi mesajlar verme arenası haline gelmesine izin vermeyeceği kaydedilen açıklamada, bu girişimin, devletin direnci, güvenlik teşkilatının uyanıklığı ve halkın desteği karşısında başarısızlığa mahkum olduğu vurgulandı.

Açıklamada Şukri'nin durumu hakkında bilgi verilmezken, orduya bağlı Amalika Tugayı'nın medya merkezinden yapılan açıklamada, Şukri'nin hafif yaralandığı ve tedavi gördüğü bildirildi.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi de ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet, failleri ve onların arkasında duran, onlarla işbirliği yapan veya onları finanse eden herkesi takip edecek ve kanuna uygun olarak tüm caydırıcı önlemleri almaktan çekinmeyecektir." ifadesini kullandı.

Alimi, devletin, "egemenliğine, istikrarına ve kalkınmasına yönelik varoluşsal bir tehdit olarak gördüğü" terörizmle açık bir çatışma halinde olduğuna dikkati çekti.

ABD'nin Yemen Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada da Tuğgeneral Şukri'nin konvoyuna yönelik saldırı kınandı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA

