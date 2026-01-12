Yemen'de Uçuşlar Yeniden Başladı

Yemen'in doğusundaki Mehra ilinde bulunan ve yaklaşık bir aydır uçuşların askıya alındığı Uluslararası Gayda Havalimanı'nda uçuşların yeniden başladığı bildirildi.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Mehra Valisi Muhammed Ali Yasir, ilde yaşanan son olaylar nedeniyle uçuşlara ara verilen Uluslararası Gayda Havalimanı'nın açılmasının ardından alana inen ilk uçağı karşıladı.

Mehra Valisi Yasir, uçuşların, güvenlik durumunun istikrara kavuşup normale dönmesinin ardından yeniden başlatıldığını belirterek, bu adımın yerel makamların, bölge sakinlerinin ulaşımını kolaylaştırmak için sarf ettiği çabalar kapsamında atıldığını aktardı.

Yasir, Mehra ilini herhangi bir çatışma, kaos ya da kan dökülmesinden uzak tutan, kente gönülden bağlı sakinlerinin gösterdiği çabaları da takdir etti.

Valinin açıklamasında alana inen uçuşun detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Gayda Havalimanı'nın faaliyetleri, kendini fesheden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) Mehra ilini ele geçirmek amacıyla bölgeye çok sayıda birlik sevk etmesinin ardından aralık ayı başında durdurulmuştu.

Yemen hükümet güçleri, Suudi Arabistan liderliğindeki Meşruiyeti Destekleme Koalisyonu'nun desteğiyle başlatılan operasyonlar kapsamında söz konusu vilayetlerin kontrolünü birkaç gün önce yeniden sağlamıştı.

Yemen'deki gelişmeler

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçler, Aralık 2025'in başlarında ülke yüz ölçümünün yaklaşık yarısını oluşturan Hadramevt ve Mehra vilayetlerini ele geçirmişti.

Konseyin yerel, bölgesel ve uluslararası çağrılara rağmen geri çekilmeyi reddetmesi üzerine, Suudi Arabistan liderliğindeki Meşruiyeti Destekleme Koalisyonu'nun desteğiyle başlatılan operasyonlar kapsamında söz konusu vilayetlerin kontrolü yeniden sağlanmıştı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Türki el-Maliki, 7 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Aydarus ez-Zübeydi'ye bağlı güçlere yönelik Dali bölgesinde gece saatlerinde "önleyici saldırı" yapıldığını söylemişti.

Maliki ayrıca, Yemen'deki gelişmeleri görüşmek üzere Riyad'da düzenlenecek konferansa katılması beklenen Zübeydi'nin BAE'ye kaçtığını ifade etmişti.

Yemen Başkanlık Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada ise GGK Başkanı Zübeydi'nin Konsey üyeliğinin iptal edildiği ve hakkında "vatana ihanet" suçlaması dahil adli süreç başlatıldığı bildirilmişti.