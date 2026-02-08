Yemen'de Yeni Hükümet Kuruldu

Yemen'de Şai Muhsin ez-Zindani liderliğinde kurulan yeni hükümet bakanlık sayısının artırılması, kota anlayışının gerilemesi ve kadın bakanların temsili ile öne çıkıyor.

Yemen'in yeni hükümeti Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da haftalar süren görüşmelerinden ardından kuruldu. Zindani'nin başbakanlığında 3'ü kadın 34 bakandan oluşan yeni hükümetin kuruluşu, 6 Ocak'ta Yemen Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, bu adımla 9 Ocak'ta ülkedeki varlığını feshettiğini açıklayan BAE destekli Güney Geçiş Konseyi'yle (GGK) yaşanan gerginliği sona erdirmeyi ve önümüzdeki dönemin yönetimine ilişkin uzlaşıya dayalı bir formül üzerinde anlaşmaya varmayı hedeflendiği belirtildi.

Dünyanın en ağır insani ve ekonomik krizlerinden biriyle karşı karşıya olan Yemen'de yeni hükümetin 2020'nin sonunda kurulan önceki hükümetten bazı yönleriyle farklılıklar gösterdiği göze çarpıyor.

Yeni hükümette görevine devam edenler

Birkaç gün önce kurulan hükümette başbakanın yanı sıra bazı isimler kabinedeki yerini korudu.

Bunlar arasında İçişleri Bakanı General İbrahim Ali Ahmed Haydan, Enformasyon Bakanı Muammer Mutahhar el-İryani, Sağlık Bakanı Dr. Kasım Muhammed Kasım Behaybih, Adalet Bakanı Bedr Abdu Ahmed el-Arida, Gençlik ve Spor Bakanı Nayif Salih Abdulkadir el-Bekri, Tarım, Sulama ve Balıkçılık Bakanı Salim Abdullah İsa es-Sukatri, Su ve Çevre Bakanı Tevfik Abdülvahid Ali el-Şercebi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammed Muhammed Hizam el-Eşvel yer alıyor.

Bakanlık sayısının artırılması

Devletin idari yapısının yeniden düzenlenmesi kapsamında yeni hükümet, 10 yeni bakanlığın eklenmesiyle 34 bakandan oluşuyor.

Başbakan Zindani, bir önceki hükümetten farklı olarak başbakanlık görevinin yanı sıra Dışişleri ve Yurtdışındaki Vatandaşlar Bakanlığı görevini de üstlendi.

Enformasyon ile Kültür ve Turizm bakanlıkları ayrılarak ayrı bakanlık haline geldi.

Ayrıca eski Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Bakanlığı da ayrılarak İnsan Hakları Bakanlığı ile Hukuk İşleri Bakanlığı oluşturuldu.

Eğitim alanında daha önce iki bakanlığın bulunduğu kabineye "Mesleki Eğitim ve Teknik Eğitim Bakanlığı" da eklendi.

Bunların yanı sıra daha önceki hükümette olmayan yeni 8 devlet bakanı atandı.

Hükümette kota sistemi yok

Yeni hükümette dikkati çeken bir diğer husus da siyasi kotadan uzak bir anlayışla oluşturulması.

Başbakan dahil 10 akademisyen, 3 mühendis ve 3 yargıcı bünyesinde barındıran hükümette ayrıca Savunma ve İçişleri Bakanlıklarını iki general üstleniyor. Bu durum, kabinenin oluşturulmasında parti mensubiyetinden ziyade liyakatin öncelendiğinin bir işareti olarak okunuyor.

Kabinede kadın temsili

Önceki hükümette kadın bakana yer verilmezken, yeni kabinede 3 kadın bakan bulunuyor.

Yeni kabinede Dr. Afrah Abdülaziz el-Zuvbe, Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı; Hakim İşrak Fadıl el-Mektari, Hukuk İşleri Bakanı ve Ahad Muhammed Salim Ca'sus da Kadın İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı görevine getirildi.

Yemen siyasi tarihinde ilk kez Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı görevine kadın bir bakanın görevlendirilmesi dikkati çekti.

Hükümetin öncelikleri

Yeni Başbakan Zindani, kabinenin açıklandığı 6 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "vatandaşların sıkıntıları hafifletmek; onların güvenlik ve kalkınma konusundaki beklentilerini karşılamak için hükümetin ekip ruhuyla çalışacağı" taahhüdünde bulundu.

Zindani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetin önümüzdeki dönemde öncelikli olarak, "vatandaşların yaşam ve hizmet koşullarını iyileştirmek, yolsuzlukla mücadele, kurumsal performansı geliştirmek ve dost ülkelerle işbirliklerini güçlendirmek" üzerine odaklanacağını vurguladı.

Suudi Arabistan'ın hükümete siyasi, ekonomik, güvenlik, askeri, insani ve kalkınma alanlarında sağladığı destekten övgüyle söz eden Zindani, bakanlara "halka yakın olunması, vatandaşlara hizmet etmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaları" çağrısında bulundu.