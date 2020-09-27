Yemen'deki Husiler esir takası anlaşmasına göre 15 Suudi Arabistanlıyı serbest bırakacak - Son Dakika

Yemen'deki Husiler, hükümet ile varılan esir ve tutuklu takası anlaşmasına göre 15 Suudi Arabistanlı ile 4 Sudanlının da serbest bırakılacağını duyurdu.

Husilerin Esir İşleri Ulusal Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtada, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, takas anlaşmasının Husilerden 680 esir ile Yemen hükümetine bağlı 15'i Suudi Arabistanlı, 4'ü Sudanlı 400 esiri kapsadığını belirtti.

Öte yandan Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, esir ve tutuklu takası anlaşmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Hükümet anlaşmanın bir an önce uygulanmasını istiyor

Takas anlaşmasının uygulanmasını ve ikinci aşamasının da geciktirilmemesini isteyen Hadrami, esir konusunun tamamen insani bir durum olduğunu, dolayısıyla hükümetin anlaşmanın tüm maddelerinin ayrım yapılmadan uygulanmasına büyük önem verdiğini vurguladı.

Hadrami ayrıca hükümetin serbest bırakılmalarını istediği kişilerin çoğunun siviller, aktivistler ve zorla kaybedilenlerin yanı sıra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2216 sayılı kararının kapsadığı 4 kişiden oluştuğunu aktardı.

Söz konusu 4 kişinin eski Yemen Savunma Bakanı Mahmud es-Subeyhi, Islah Partisi yetkililerinden Muhammed Kahtan, Subay Faysal Receb ile aynı zamanda Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin kardeşi olan komutan Nasır Mansur Hadi olduğu belirtiliyor.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir takası anlaşması

İsviçre'nin Montrö kenti yakınlarındaki Glion kasabasında bugün sona eren Yemen Esir Takası Denetleme Komitesinin dördüncü toplantısının ardından, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Ofisi ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) tarafından yapılan ortak açıklamada, Yemen hükümeti ile Husilerin, 1081 esir ve tutuklunun derhal serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti.

Açıklamada, tarafların Aralık 2018'de imzalanan Stockholm Anlaşması'na göre, "tüm tutuklu ve esirleri, kayıp kişileri, gözaltına alınanlar ve zorla kaybedilenleri ve ev hapsinde olanları" serbest bırakma konusunda taahhütlerini yineledikleri vurgulanmıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.