Son Dakika Haberleri: Yemen hükümetinden BM'ye caydırıcı tedbir alma çağrısı
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Yemen hükümetinden BM'ye caydırıcı tedbir alma çağrısı

1 saat önce

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, ülkesinin, Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyeleri nezdinde harekete geçerek ayrılıkçılara karşı caydırıcı tedbirler almalarını isteyeceğini bildirdi.

Yemen hükümetinden BM'ye caydırıcı tedbir alma çağrısı, System.String[]

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, ülkesinin, Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyeleri nezdinde harekete geçerek ayrılıkçılara karşı caydırıcı tedbirler almalarını isteyeceğini bildirdi.

İryani, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin güvenliği sağlama ve ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinin silahlı ayaklanmasını püskürtme girişimlerinin devam ettiğini belirtti.

Güney Geçiş Konseyi milislerinin, Şebve'deki barış ve güvenlik ortamını bozmaya çalıştığını kaydeden İryani, Yemen ordusu, güvenlik güçleri ve Şebve halkının, söz konusu milislerin Atak ilçesini ele geçirme girişimine karşı koyduğunu ve kentteki stratejik noktaların güvenliğini sağlamayı başardığını vurguladı.

İryani, BM ve BMGK daimi üyeleri nezdinde harekete geçerek onları Yemen'de yaşanan kriz konusunda bilgilendireceklerini ve caydırıcı tedbirler almalarını isteyeceklerini ifade etti.

Perşembe akşamı, Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni güçleriyle hükümet güçleri arasında Şebve'de yaşanan şiddetli çatışmalar cuma sabahı durmuştu.

Cuma günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteğiyle hareket eden ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi, Şebve'nin merkezi Atak ilçesine müdahalesindeki başarısızlıktan dolayı ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:24 Kaynak: AA
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