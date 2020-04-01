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Yemen: Husiler, Dünya Gıda Programı'na ait 6 kamyon una el koydu
6 saat önce
Yemen'deki Husiler, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na (WFP) ait 6 kamyon una "son kullanma tarihi geçtiği" iddiasıyla el koydu
Yemen'de başkent Sana başta olmak üzere ülkenin büyük kısmında kontrolü elinde tutan Şii milis grup Husiler, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na (WFP) ait 6 kamyon una el koydu.
İran destekli grup, kamyonlardaki unun "son kullanma tarihinin geçtiğini" iddia etti.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:44
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