Yemen ve AB'den Güney Diyaloğu Hazırlıkları
Yemen ve AB'den Güney Diyaloğu Hazırlıkları

13.01.2026 22:38
Yemen ve AB, Suudi Arabistan'daki Güney-Güney Diyalog Konferansı için görüşmeler yaptı.

Yemen ve Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, Suudi Arabistan'da düzenlenmesi planlanan Güney Yemen sorunuyla ilgili diyalog konferansı hazırlıklarına ilişkin görüşmelerde bulundu.

Yemen haber ajansı Saba'ya göre, görüşme, Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Abdurrahman el-Mahrami ile Avrupa Birliği'nin Yemen Büyükelçisi Patrick Simonnet arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşti.

Görüşmede "Suudi Arabistan'ın himayesinde Riyad'da yapılması planlanan Güney-Güney Diyalog Konferansı için devam eden hazırlıkların" ele alındığını bildirdi.

Diyaloğun, safları birleştirmeyi ve farklılıkların üstesinden gelerek ortak bir siyasi vizyona ulaşmayı amaçladığını belirten Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Mahrami, "Güney diyaloğunu desteklemede ve iç cephenin bütünlüğünü korumada Suudi Arabistan'daki yetkililerin kilit rol oynadığını" ifade etti.

Görüşmede ayrıca, Yemen ile AB ilişkilerinin geleceği, son gelişmeler ve kurtarılan bölgelerdeki istikrar durumuna ilişkin konular ele alındı.

Avrupa Birliği Büyükelçisi Simonnet de görüşmede, "Yemen'de güvenlik ve istikrarı sağlamak için atılan somut adımları" övdü.

Büyükelçi, "AB, mevcut zorluklarla mücadelede, çatışmayı sonlandırmada ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamada Yemen'in yakın bir ortağı olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Güney-Güney Diyalog Konferansı

Suudi Arabistan, 3 Ocak'ta, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin talebi doğrultusunda, güneydeki tüm gruplara mevcut krizin aşılması için kapsamlı konferans çağrısında bulunmuştu.

Riyad'da düzenlenmesi planlanan Güney-Güney Diyalog Konferansı, Yemen'deki güney meselesine adil çözümler bulunması amacıyla tüm güneyli grupları bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Yemen

