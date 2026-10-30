Yemen\'de Husiler çocukları sınıflardan alıp askeri eğitime götürmeye başladı

Yemen'in başkenti Sana ve çevresinde Husilerin yürüttüğü öne sürülen askeri eğitim kampanyasına ilişkin dikkat çekici iddialar ortaya atıldı. İddialara göre 550'den fazla özel okul, öğrencilerin askeri eğitim programlarına katılmasını sağlamaya yönelik bir kampanyanın hedefi haline geldi.

Husi yetkililerin okul yönetimlerine, her okuldan beş öğrencinin askeri kurslara gönderilmesi talimatını verdiği ileri sürüldü.

KABUL ETMEYEN OKULLARA KAPATMA TEHDİDİ

İddialara göre talimatlara uymayan okul yönetimleri, para cezası ve okulların kapatılması tehdidiyle karşı karşıya bırakılıyor. Bu baskı nedeniyle eğitim kurumlarının öğrencileri askeri programlara göndermeye zorlandığı belirtiliyor.

AİLELERİN HABERİ OLMADAN GÖTÜRÜLÜYORLAR

Bazı aileler, çocuklarının kendilerine haber verilmeden derslerden çıkarıldığını ve araçlarla nerede olduğu açıklanmayan bölgelere götürüldüğünü öne sürdü.

Öğrencilerin bu noktalarda ideolojik eğitimden geçirildiği ve silah kullanımı konusunda eğitildiği iddia edildi.

AİLELER ÇOCUKLARINI OKULA GÖNDERMİYOR

Ortaya atılan iddialar, bölgedeki aileler arasında ciddi endişeye yol açtı. Bazı ebeveynlerin, çocuklarının askeri eğitim programlarına dahil edilmesi ve çatışma bölgelerine gönderilmesi ihtimalinden korkarak onları okula göndermemeye başladığı aktarıldı.

Ailelerin, çocuklarının güvenliğini sağlamak amacıyla eğitimlerine ara vermeyi tercih ettiği belirtiliyor.