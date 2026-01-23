Yeni Adli Psikiyatri Merkezleri Yönetmeliği Yayınlandı - Son Dakika
Sağlık

Yeni Adli Psikiyatri Merkezleri Yönetmeliği Yayınlandı

23.01.2026 19:16
Sağlık Bakanlığı, yüksek güvenlikli adli psikiyatri merkezleri için yeni yönetmelik yayımladı.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Merkezleri Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yüksek güvenlikli adli psikiyatri merkezlerinde sunulan sağlık hizmetleri ile bu merkezlerin çalışma usul ve esasları belirlendi.

Yönetmelik, Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesisleri ile bu sağlık tesisleri bünyesindeki yüksek güvenlikli adli psikiyatri merkezleri ve personelini kapsayacak.

Yönetmeliğe göre, merkezler, Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde açılacak. Merkezlerin açılacağı sağlık tesisleri ve hizmet sunacağı iller, Bakanlık tarafından nüfus yapısı ve epidemiyolojik özellikler dikkate alınarak belirlenecek.

Merkez hizmetleri, hastaların tanı, tedavi, rehabilitasyon ve izlem süreçlerini kapsayacak. Hizmetlerin sunumu, güncel bilimsel standartlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde planlanacak ve yürütülecek.

Merkez hizmetlerinin organizasyonu, hasta güvenliği, kalite ve etkinlik ilkeleri doğrultusunda sağlanacak.

Merkezlere yalnızca ilgili mevzuat çerçevesinde yargı mercileri, kolluk kuvvetleri ve ceza infaz kurumlarının resmi yazıları doğrultusunda başvuru yapılabilecek.

Adli psikiyatrik hizmetler kapsamında ve adli merciler tarafından talep edilen konularda, ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlarınca tek hekim veya sağlık kurulu raporu şeklinde "adli psikiyatrik sağlık raporu" düzenlenecek.

Sağlık kurulları, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği uyarınca başhekimlik tarafından oluşturulacak. Kurullar, ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlarından oluşacak. Erişkin ruh sağlığı ve hastalıkları sağlık kurulu üç erişkin ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanından, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları sağlık kurulu üç çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanından oluşturulacak.

Kurul kararları ve raporlar, hasta gizliliği ve mahremiyetine azami özen gösterilerek, elektronik veya yazılı ortamda güvenli biçimde kayıt altına alınacak ve saklanacak.

Gözlemi yapılan kişilerin hastaneden çıkış işlemleri, haklarında zorunlu tedavi kararı bulunmaması halinde sağlık kurulu raporunun tamamlanmasıyla gerçekleştirilecek.

Zorunlu tedavi için koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması kararı bulunan hastalarda tedavi sonucunda ruhsal hastalıklarında klinik iyileşme sağlanması yönünde tıbbi kanaat oluştuğunda hastaneden çıkış planlanacak.

Mahkeme kararı ile durumu elverdiğinde hastaneden çıkarılmasına karar verilmişse hasta bu karara uygun olarak hastaneden çıkarılacak. Hastaneden çıkarılmasına dair bir ek karar aldırılması talep edilmiş ise hastanın hastaneden çıkarılmasının talep edildiği sağlık kurulu raporu düzenlenecek ve ilgili mahkemeden hastaneden çıkış kararının gelmesini takiben çıkış işlemi tamamlanacak.

Koruma ve tedavisi sürdürülen, psikiyatrik hastalığına bağlı toplum açısından tehlikeliliğinin ortadan kalktığı ya da önemli ölçüde azaldığı yönünde tıbbi kanaat oluşan ve yatırılarak koruma ve tedavisi tamamlanan kişi hakkında hastaneden çıkarılmasına ilişkin sağlık kurulu raporu düzenlenerek yetkili Cumhuriyet başsavcılığına gönderilecek. Yatırılarak koruma ve tedavinin sona erdirilmesine yönelik hakim kararı hastaneye ulaştığında hasta hastaneden çıkarılacak.

Hastaneden çıkış sonrası psikiyatrik açıdan takip edilmesi gereken hastalar, ikamet adreslerine göre ilgili toplum ruh sağlığı merkezinin bağlı bulunduğu il sağlık müdürlüğüne bildirilecek.

Adli psikiyatri alanında ve merkezlerin işleyişi konusunda çalışmalar yapmak ve görüş bildirmek üzere Sağlık Bakanlığı bünyesinde danışma komisyonu oluşturulacak.

Danışma komisyonu, yılda en az biri yüz yüze olmak üzere iki kez, Bakanlığın daveti üzerine, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından önceden belirlenen gündem doğrultusunda toplanacak.

Danışma komisyonu, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile toplanacak ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alınacak.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Sağlık

