Yeni Anayasa Çalışmaları Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza çalışmalarımızla ilgili belli konuları arz ediyoruz. Kendisine toplu bir sunum gerçekleştireceğiz yakın süreçte." bilgisini paylaştı.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TBMM Anayasa Komisyonunun çalışmalarına devam ettiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bir politika çerçevesi oluşturuyoruz. Anayasa çalışmalarında tabii esas görev Meclis'in. Bu konuların Meclis'te tartışılmasına uygun bir ortam oluşursa AK Parti olarak hazırlıklarımızı mutfakta tamamlamaya çalışıyoruz. Epeyce de bir mesafe aldık. Bu işin Meclis'te başlaması lazım ki anlamlı bir çalışma yapılabilsin. MHP çalışmasını bitirmişti, biz de yoğun bir şekilde çalışıyoruz ama nihai bir takvim veremeyiz henüz bu aşamada. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza çalışmalarımızla ilgili belli konuları arz ediyoruz. Kendisine toplu bir sunum gerçekleştireceğiz yakın süreçte."