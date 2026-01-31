Yeni Atamalar ve Görev Değişiklikleri - Son Dakika
Yeni Atamalar ve Görev Değişiklikleri

31.01.2026 00:49
CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından yapılan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Hasan Suver atandı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Atama kapsamında, büyükelçiliklerde ve üst düzey kamu kurumlarında görev değişikliği yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre bakanlıklarda ve üst düzey kamu kurumlarında atama ve görevden alınlar oldu. Atanan ve görevden alınanlar şu şekilde;

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Hasan Suver atandı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ise Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ ile Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk, görevden alındı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NDA ATAMALAR

Diyanet İşleri Başkanlığı, Amasya İl Müftülüğü'ne Muş İl Müftüsü İbrahim Yavuz, Muş İl Müftülüğü'ne Nurullah Koçhan, Mersin İl Müftülüğün'e Kırıkkale İl Müftüsü Mustafa Topal, Kırıkkale İl Müftülüğü'ne Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, Kahramanmaraş İl Müftülüğü'ne Hasan Hüseyin Güller, Gaziantep İI Müftülüğü'ne Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Soykök, Tekirdağ İl Müftülüğü'ne Çanakkale İI Müftüsü Mustafa Bilgiç, Çanakkale İl Müftülüğüne Hatay İl Müftüsü Mevlüt Topçu, Hatay İl Müftülüğü'ne, Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, Bilecik İl Müftülüğü'ne Ahmet Aktürkoğlu, İzmir İl Müftülüğü'ne Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, Adıyaman İl Müftülüğü'ne Mustafa Düzgüney, Şırnak İl Müftülüğü'ne Arif Yeşiloğlu atandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Konya İl Müdürü Abdullah Neşeli, görevden alındı. Konya İl Müdürlüğü'ne Yozgat İl Müdürü Arif Topal, Kilis İl Müdürlüğü'ne Kahramanmaraş İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt, Kahramanmaraş İI Müdürlüğü'ne Kilis İl Müdürü Emre Çalğan atandı.

BÜYÜKELÇİLİKLERDE ATAMALAR

Malta Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Protokol Genel Müdür Yardımcısı Barkın Kayaoğlu, Papua Yeni Gine Bağımsız Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne ise Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcısı Bilgin Özkan atandı.

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Hasan Suver, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Atamalar ve Görev Değişiklikleri

00:38
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na yeni isim
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na yeni isim
00:12
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
23:25
ABD basını: Trump, İran’a pazar sabahı saldırı emri verebilir
ABD basını: Trump, İran'a pazar sabahı saldırı emri verebilir
22:11
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
22:03
Fenomen Merve Taşkın’dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
Fenomen Merve Taşkın'dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
20:40
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
