Yeni Bayburt Devlet Hastanesinin yaz sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor - Son Dakika

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, kentte inşaatı devam eden 200 yataklı yeni devlet hastanesinde incelemelerde bulundu.

Vali Epcim, İl Sağlık Müdürü İlker Hancı ve Bayburt Devlet Hastanesi Başhekimi Turhan Şener'le yapımı süren yeni devlet hastanesini gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette gazetecilere açıklamada bulanan Epcim, hastanenin ihtiyaç duyulmasının ardından yatak kapasitesinin artırılabilecek şekilde inşa edildiğini söyledi.

Hastanede, uluslararası standartlara sahip 55 poliklinik, 7 ameliyathane ve 22 diyaliz ünitesi yer alacağını ifade eden Epcim, "Hastane kısa bir süre sonra hasta kabul edecektir. İlimizin uzun dönemdir beklediği, önemli yatırımlardan yeni devlet hastanesinin açılışını yaz sonu itibarıyla gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Salgına rağmen hastanenin inşaatına koruyucu önlemler eşliğinde devam ediliyor." dedi.

Epcim, koronavirüs tedbirlerine rağmen inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, Bayburtluların standardı yüksek, kaliteli ve modern sağlık hizmetinin farkını yeni hastanede tam anlamıyla deneyimleyeceğini kaydetti.

Vatandaşların hastanedeki memnuniyetinin kendilerini memnun edeceğini dile getiren Epcim, hastanenin hayata geçirilmesinde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.