Yeni Cami İçin Eski Cami Yıkıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yeni Cami İçin Eski Cami Yıkıldı

27.01.2026 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize Pazar'da yeni Merkez Camii'nin tamamlanmasının ardından eski cami yıkıldı.

RİZE'nin Pazar ilçesinde Sahil Köyü Merkez Camii'nin inşaatının tamamlanmasının ardından eski cami yıkıldı. Caminin minaresinin kontrollü yıkım anı cep telefonuyla görüntülendi.

Pazar ilçesi Sahil köyünde 1975 yılında inşa edilen ve zamanla yıpranan Merkez Camii'nin yenilenmesi için köy muhtarı Bahri Taşkın devreye girdi. Mevcut cami arsasının köye devredilememesi üzerine arsa sahibinin hibe ettiği 300 metrekarelik alanda yeni cami ve lojman yapımına karar verildi. Hayırsever iş insanlarının desteğiyle 1,5 yılda tamamlanan yeni caminin ibadete açılmasının ardından, eski yapı için yıkım kararı alındı.

Eski cami ve minaresinin iş makineleriyle gerçekleştirilen kontrollü yıkımı güvenli bir şekilde tamamlandı. Minarenin yıkım anı ise köylüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

HABER: Mehmet Can PEÇE- KAMERA: Cevahir TOPALOĞLU/PAZAR (Rize),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Rize Pazar, Yeni Cami, Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Cami İçin Eski Cami Yıkıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor Suriye'de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor
Serik’te Silah Ticareti Operasyonu Serik'te Silah Ticareti Operasyonu
Berlin’de elektrik kesintisinin faillerinin başına 1 milyon Euro ödül koyuldu Berlin'de elektrik kesintisinin faillerinin başına 1 milyon Euro ödül koyuldu
Gözde tatil beldemizi fırtına vurdu Tekne karaya oturdu, ağaçlar devrildi Gözde tatil beldemizi fırtına vurdu! Tekne karaya oturdu, ağaçlar devrildi
3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular 3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular
702 sayfalık iddianame Böcek’in evinden 1 milyon liranın üzerinde nakit çıktı 702 sayfalık iddianame! Böcek'in evinden 1 milyon liranın üzerinde nakit çıktı

14:43
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ı kabul etti
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti
14:39
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL’miz herkese hayırlı olsun
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
13:59
Komşu ülkeyi tedirgin eden patlama sesi Yetkililerden jet açıklama geldi
Komşu ülkeyi tedirgin eden patlama sesi! Yetkililerden jet açıklama geldi
13:48
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
13:38
Savaş sahnesi değişiyor Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü
Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü
13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 15:07:30. #7.11#
SON DAKİKA: Yeni Cami İçin Eski Cami Yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.