'Yeni cins narenciyede hasat, farklı aylara yayılabilir' - Son Dakika

SEYHAN Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi Cahit İncefikir, Çukurova kentlerindeki narenciye üreticilerinin rekolteyi artırmak ve hasat süresini farklı aylara yaymak için farklı cins narenciye çeşitlerine yöneldiğini söyledi. İncefikir, "Yeni cins narenciyede hasat, farklı aylara yayılabiliyor" dedi.

Adana'da, 2018 yılında, 480 bin dekarlık alanda 1 milyon 400 bin ton turunçgil verimi elde edildiğini belirten Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi Cahit İncefikir, bunun gelecek yıllarda yeni cins narenciye ürünleri ile artacağına dikkat çekti. İncefikir, "Turunçgil endüstrisi gelişmiş ülkelerde, turunçgil çeşit ıslahına yönelik çalışmalar uzun yıllardan beri sürdürülmektedir. Ancak yurt dışından getirilen çeşitlerde adaptasyon sorunları da çıkmakta. Ayrıca adaptasyon çalışmaları devam ederken bazen daha yeni çeşitlerin bulunması nedeniyle söz konusu çeşitler değerini kaybedebilmektedir. Bu nedenle kendi çeşitlerimizi geliştirmek zorunluluğumuz vardır. Bu anlamda Turunçgil Araştırma Enstitüsü kurulması ve Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi önem arz etmektedir" diye konuştu.