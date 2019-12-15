'Yeni cins narenciyede hasat, farklı aylara yayılabilir' - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Yeni cins narenciyede hasat, farklı aylara yayılabilir' - Son Dakika

'Yeni cins narenciyede hasat, farklı aylara yayılabilir'

6 saat önce

SEYHAN Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi Cahit İncefikir, Çukurova kentlerindeki narenciye üreticilerinin rekolteyi artırmak ve hasat süresini farklı aylara yaymak için farklı cins narenciye çeşitlerine yöneldiğini söyledi.

'Yeni cins narenciyede hasat, farklı aylara yayılabilir', System.String[]

SEYHAN Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi Cahit İncefikir, Çukurova kentlerindeki narenciye üreticilerinin rekolteyi artırmak ve hasat süresini farklı aylara yaymak için farklı cins narenciye çeşitlerine yöneldiğini söyledi. İncefikir, "Yeni cins narenciyede hasat, farklı aylara yayılabiliyor" dedi.

Adana'da, 2018 yılında, 480 bin dekarlık alanda 1 milyon 400 bin ton turunçgil verimi elde edildiğini belirten Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi Cahit İncefikir, bunun gelecek yıllarda yeni cins narenciye ürünleri ile artacağına dikkat çekti. İncefikir, "Turunçgil endüstrisi gelişmiş ülkelerde, turunçgil çeşit ıslahına yönelik çalışmalar uzun yıllardan beri sürdürülmektedir. Ancak yurt dışından getirilen çeşitlerde adaptasyon sorunları da çıkmakta. Ayrıca adaptasyon çalışmaları devam ederken bazen daha yeni çeşitlerin bulunması nedeniyle söz konusu çeşitler değerini kaybedebilmektedir. Bu nedenle kendi çeşitlerimizi geliştirmek zorunluluğumuz vardır. Bu anlamda Turunçgil Araştırma Enstitüsü kurulması ve Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi önem arz etmektedir" diye konuştu.

Üreticinin yeniliğe çok açık olduğunu, bu yüzden yeni cins narenciyeye yönelmeye başladığını belirten Cahit İncefikir, "Adana çiftçisi dünyadaki tarımsal gelişmeleri takip ediyor. Yeni çeşitler arıyor ve ithal edip getiriyor. Bölgede son yıllarda tesis edilen yeni narenciye bahçelerinin tamamı yeni çeşitlerden oluşuyor. Eski çeşit artık bitti. Üretici yeni çeşitlerle Avrupa pazarına rahat girilebiliyor. İyi fiyatlarla ürün satılabiliyor. Yeni ürünlerle pazarlama sorunu kısmen aşılmış durumda, diyebiliriz. Adana narenciyesinde en büyük sorunlardan biri hasadın belli bir dönem de yoğunlaşmasıydı. Ancak yeni cins narenciyede hasat farklı aylara yayılabiliyor. Üretici arz fazlasından dolayı fiyat düşüklüğü ile uğraşmayacak" dedi.


Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:15 Kaynak: DHA
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