Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın konutu
Konutun önündeki kalabalık
Kalabalığın slogan atması
Askerler
Cenazenin askeri araçla götürülmesi
Cenaze konvoyuna eşlik eden kortejdekilerin sloganları
Konvoyun caddede yol alması
Detaylar Helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın naaşı, Yeni Delhi'deki konutundan alınıp törenle yakılacağı alana götürüldü.
Helikopter kazası
Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın da aralarında olduğu 14 kişiyi taşıyan askeri helikopter, dün, Tamil Nadu eyaletinde düşmüştü.
Hindistan Hava Kuvvetlerince Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, Bipin Rawat, eşi Madhulika Rawat ve helikopterde bulunan diğer 11 kişi kazada hayatını kaybetmiş, bir kişi yaralı kurtulmuştu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › YENİ DELHİ - Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın cenazesi - Son Dakika