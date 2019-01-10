Yeni destek iş dünyasına moral verdi

KOBİ'lere yönelik açıklanan 20 milyar liralık yeni destek paketi iş dünyası tarafından olumlu karşılandı.

KOBİ'lere yönelik açıklanan 20 milyar liralık yeni destek paketi iş dünyası tarafından olumlu karşılandı. İş dünyası temsilcileri KOBİ Değer Kredisi ile piyasaların rahatlayacağını, ekonomik aktivitenin canlanacağını paylaştı.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Ünlü Oyuncu Wilma Elles, Mr. Jade'nin Klip Çekiminde Mezara Girdi

Fenerbahçe, 18 Yaşındaki Jhonny Lucas'ın Transferini Bitiriyor

Bakan Albayrak, KOBİ'lere Kredi Destek Paketinin Ayrıntılarını Açıkladı

Amazon'un Kurucusu Jeff Bezos ve Eşi Boşandıklarında Dünyanın En Zenginleri Listesi Değişecek