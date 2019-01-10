Yeni destek iş dünyasına moral verdi
1 saat önce
KOBİ'lere yönelik açıklanan 20 milyar liralık yeni destek paketi iş dünyası tarafından olumlu karşılandı.
KOBİ'lere yönelik açıklanan 20 milyar liralık yeni destek paketi iş dünyası tarafından olumlu karşılandı. İş dünyası temsilcileri KOBİ Değer Kredisi ile piyasaların rahatlayacağını, ekonomik aktivitenin canlanacağını paylaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:35
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