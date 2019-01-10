Son Dakika Haberleri: Yeni destek iş dünyasına moral verdi

Yeni destek iş dünyasına moral verdi

1 saat önce

KOBİ'lere yönelik açıklanan 20 milyar liralık yeni destek paketi iş dünyası tarafından olumlu karşılandı.

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KOBİ'lere yönelik açıklanan 20 milyar liralık yeni destek paketi iş dünyası tarafından olumlu karşılandı. İş dünyası temsilcileri KOBİ Değer Kredisi ile piyasaların rahatlayacağını, ekonomik aktivitenin canlanacağını paylaştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:35 

Ekonomi
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