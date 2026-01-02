Yeni doğan köpeğe eziyet eden tutuklandı - Son Dakika
Yeni doğan köpeğe eziyet eden tutuklandı

02.01.2026 18:19
Tunceli’de sosyal medyada köpeği kar üzerinde bırakan şüpheli, tutuklandı. Başsavcı Ebru Cansu'nın öncülüğünde soruşturma başlatıldı.

TUNCELİ Cumhuriyet Başsavcı Ebru Cansu, sanal medyada bir kişinin yeni doğan yavru köpeği kar üzerine bırakıp fotoğraf çekildiği görüntüleri fark edip resen soruşturma başlattı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, sanal medyada yapılan paylaşımları incelerken, yeni doğan bir kangal yavrusunun kar üzerinde soğukta bekletildiği görüntülere rastladı. Yapılan incelemede, şüphelinin fotoğraf ve görüntü çekmek amacıyla yavru köpeği kısa süreli de olsa annesinden ayırdığı tespit edildi. Aynı kişinin sosyal medya hesabında Munzur Nehri kenarında iki köpeğin bir yaban domuzunu boğarak öldürdüğü anlara ait görüntüleri de paylaştığını belirledi. Bunun üzerine Ebru Cansu, olayla ilgili resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri tarafından şüpheli gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan tutuklandı. Başsavcı Cansu, sokak hayvanlarına yönelik eziyet ve kötü muameleye karşı sıfır tolerans gösterileceğini vurguladı.

'BAŞSAVCILIĞA DUYARLILIĞINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ'

Dersim'de Hayvanları Koruma Derneği (DERHAYKO) sözcüsü Dilşah Mak, başsavcılığın duyarlılığına teşekkür ederek, "Görüntüde bir vatandaş daha yeni doğan bir köpeği karın üzerine koymuş ve sadece görsel çekmek için dahi olsa donarak öleceğini düşünmeden o anki görsel için, keyfi için bir paylaşım yapmıştı. Sosyal medyada da çok tepki aldı ve bizler de yine tepkiler oluşturduk. Başsavcılığın da duyarlılığıyla hemen harekete geçildi. Aynı zamanda kişinin şahsi hesaplarını da incelediğimizde bir domuzu suya atıp köpeklere boğdurduğu görüntülerine denk geldik. Çok üzüldük. Gerçekten biz bir karıncayı bile su içerisinde çırpınırken kurtarmak için çabalarken insanların bu kadar görsel için acımasız oluşlarını kabul edemiyoruz. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na duyarlılığı için çok teşekkür ediyoruz. Tutuklandığını duyduk. Umarım bu bir emsal olur ve ne köpek dövüşleri ne hayvana zarar veren ne de avcılık karşısında sessiz kalmayan kurumlar aynen bu şekilde devam ederek caydırıcılığı artar" dedi.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Güvenlik, Başsavcı, Tunceli, Güncel, Çevre, Son Dakika

