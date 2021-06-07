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Yeni evli çiftin elinde sadece yüzükleri kaldı! 136 bin liralık hırsızlık şoku - Son Dakika

Yeni evli çiftin elinde sadece yüzükleri kaldı! 136 bin liralık hırsızlık şoku

07.06.2021 13:38

Sancaktepe'de yeni evli çiftin dairesine giren şüpheli kişiler evde bulunan toplamda 136 bin lira değerindeki altın ve teknolojik aletleri çalarak sırra kadem bastı. Şüpheli şahısların, sokağın başına gelerek keşif yaptığı o anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Talihsiz çift ise düğünün ardından ellerinde kalan tek şeyin sadece yüzükleri olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Sancaktepe'de saat 09.30 sıralarında iddiaya göre, geçtiğimiz aylarda evlenen Mustafa ve Nazlı Gemcioğlu çifti sabah saatlerinde işe gitmek üzere evden ayrıldı. Çiftin evden ayrıldığını gören şüpheli şahıslar, binaya giriş yapıp dairenin kapısını zorlayarak açtıktan sonra içeri girdi.

Yeni evli çifte 136 bin liralık hırsızlık şoku! Ellerinde sadece yüzükleri kaldı

TOPLAM ZARAR 136 BİN TL

Şüpheli şahıslar toplam 136 bin lira değerinde olan evde buldukları çiftin düğünde takılan altınları ile birkaç teknolojik aleti de çalarak ortadan kayboldu. İş dönüşü evlerinin dağılmış olduğunu gören Gemcioğlu çifti hayatının şokunu yaşadı. Yaşanan olay sonrası durum polis ekiplerine bildirildi. Hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlatıldı.

Yeni evli çifte 136 bin liralık hırsızlık şoku! Ellerinde sadece yüzükleri kaldı

"DÜĞÜNDE TAKILANLAR ÇALINDI"

Yaşanan hırsızlık olayı sonrası konuşan Mustafa Gemcioğlu, "Eşimle birlikte adliyede icra memuru olarak görev alıyoruz. Sabah saatlerinde eşimle birlikte evden çıktık. Bir süre sonra kimliğini bilmediğimiz şahıslar binamızın çevresinde resmen keşif yapıyorlar. Sonrasında binaya giriyorlar. Biz yeni evliydik. Düğünde ailemin taktığı bilezik, para ve teknolojik aletler çalındı. Şüphelilerin yakalanmasını istiyoruz" dedi.

Yeni evli çifte 136 bin liralık hırsızlık şoku! Ellerinde sadece yüzükleri kaldı

"GERİYE KALAN TEK ŞEY PARMAĞIMIZDAKİ YÜZÜKLER"

Eş Nazlı Gemcioğlu ise "Akşam işten döndüğümüzde kapımızın zorlandığını ve kilidinin kırıldığını gördük. Durumu polis ekiplerine bildirdik. Evin içerisine girdiğimizde ise ortalığın darmadağın olduğunu ve altın ile bazı eşyalarımızın çalındığını fark ettik. Düğünden geriye kalan tek şey parmağımızdaki yüzükler. Bütün birikimlerimiz bir anda çalındı. Hırsızların bir an önce yakalanıp gerekli cezaları almalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni evli çiftin elinde sadece yüzükleri kaldı! 136 bin liralık hırsızlık şoku

Türk Lirası, Sancaktepe, Hırsızlık, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yeni evli çiftin elinde sadece yüzükleri kaldı! 136 bin liralık hırsızlık şoku - Son Dakika


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