Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 56'ncı Yıllık Toplantıları kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yeni Fed başkanına ilişkin soruya cevap verdi.

"4 HARİKA ADAY VAR"

Bessent, yeni Fed başkanı için "dört harika" adayları olduğunu belirterek, "Bu Başkan'ın (Trump) kararı ve sanırım önümüzdeki hafta gibi bu konuda bir açıklama yapacaktır." dedi.

İŞTE FED BAŞKAN ADAYLARI

Halihazırdaki Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresi Mayıs 2026'da dolacak. Yeni dönem Fed başkanlığı için varlık yönetim şirketi BlackRock'ta yönetici olan Rick Rieder, Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ve eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh olmak üzere dört isim öne çıkıyor.