Son Dakika Haberleri: Yeni Gelin'in Bella'sı Jessica May: "İhanetleri kolay kolay unutmam
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Yeni Gelin'in Bella'sı Jessica May: "İhanetleri kolay kolay unutmam

51 dakika önce

Yeni Gelin dizisi ile ekranlara "Merhaba" diyen ve kısa süre içerisinde çok sevilen Jessica May, Türkiye'ye yerleşme sürecini ve kariyerini MAG okurları için anlattı.

Yeni Gelin'in Bella'sı Jessica May:

MAG Haziran sayısına özel verdiği röportajında "Türkiye benim ikinci vatanım" diyen güzel oyuncu, biyolojik bilimler okuyacakken büyük bir değişiklikle modellik kariyerinde ilerleyen yolcuğunu paylaştı.

"İhanetleri kolay kolay unutmam" diyen genç ve başarılı oyuncu, Yeni Gelin dizisinde canlandırdığı yabancı gelin Bella karakterinin ardından Türkiye'ye gelin gelmesini de anlattı. Brezilya'da gelin kaynana çekişmesinin yaşanmadığını belirten başarılı oyuncu, Evlilik nasıl gidiyor? sorusunu "Her şey yolunda Maşallah diyelim" diye yanıtladı.

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteri ile başarılı bir sezon geçiren güzel oyuncu Eda Ece'nin kapak yıldızı olduğu MAG Haziran sayısı "Babalar Günü" özel röportajları, samimiyeti ve enerjisi ile gönülleri fetheden İtalyan Şef Danilo Zanna sayfaları, Yeni Gelin dizisi ile yıldızı parlayan güzel oyuncu Jessica May röportajı,dopdolu içeriği ve yazarları ile www.magdergi.com.tr , Turkcell Dergilik, Google Play, Apple Store, Issue, Türk Telekom ve seçkin kitapçılarda sizlerle buluşuyor.

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 08:39 Kaynak: Bültenler
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