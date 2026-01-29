Yeni Gezegen Adayı Keşfedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yeni Gezegen Adayı Keşfedildi

29.01.2026 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gök bilimciler, Dünya'ya yakın bir gezegen adayı keşfetti; yaşanabilir kuşakta olma ihtimali var.

Gök bilimciler, boyutu Dünya'ya yakın, 355 günde yörüngesini tamamlayan ve yıldızının "yaşanabilir kuşakta" bulunma ihtimali yüzde 50 olan bir gezegen adayı keşfetti.

Avustralya, İngiltere, ABD ve Danimarka'dan gök bilimcilerin keşfettiği yeni gök cisminin bazı özelliklerinin Dünya ile benzerlik göstermesi dikkat çekti.

Araştırma ekibi, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Kepler Uzay Teleskobu'nun 2017'de K2 misyonunda topladığı verilerden yola çıkarak "HD 137010 b" isimli aday bir gezegen keşfetti.

Bu cismin, Güneş benzeri bir yıldızın yörüngesinde döndüğünü ve Dünya'dan yalnızca yüzde 6 daha büyük boyuta sahip olduğunu tespit eden gökbilimciler, aday gezegenin yörüngesini 355 günde tamamladığını belirledi.

Araştırmacılar, aday gezegenin yörüngesinde döndüğü yıldızın "yaşanabilir kuşakta" bulunduğu ihtimalinin yüzde 50 olduğuna dikkati çekerek, 146 ışık yılı uzaklıkta bulunan aday gezegenin, teleskopla ayrıntılı gözlem yapmak için yeterince yakın konumda yer aldığını belirtti.

Yüzey sıcaklığı eksi 70 santigrat dereceye kadar düşebilir

Öte yandan, yıldızının Güneş'e kıyasla daha soğuk ve daha sönük olduğunu belirleyen araştırmacılar, bunun sonucunda HD 137010 b'nin yüzey sıcaklığının Mars'a benzediğini ve eksi 70 santigrat dereceye kadar düşebileceğini belirledi.

Keşfedilen bu gökcismini, ötegezegen olarak tanımlamak için daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

Araştırmanın detayları, "Astrophysical Journal Letters" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Gezegen Adayı Keşfedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti
Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı İçinde yok yok Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı! İçinde yok yok
Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor
Eski belediye başkanının eşi Aziz İhsan Aktaş ile “tehdit“ nedeniyle buluşmuş Eski belediye başkanının eşi Aziz İhsan Aktaş ile "tehdit" nedeniyle buluşmuş
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
Menajeri İstanbul’a geldi Talisca imzayı atıyor Menajeri İstanbul'a geldi! Talisca imzayı atıyor

14:24
YPGSDG’liler güvence peşinde O belge için kuyruğa girdiler
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler
14:20
Böyle anne olmaz olsun Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi
14:13
Nereden nereye Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
Nereden nereye! Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
13:59
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti
12:58
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 14:44:30. #.0.5#
SON DAKİKA: Yeni Gezegen Adayı Keşfedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.