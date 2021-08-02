Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 489 liradan işlem görüyor - Son Dakika

Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 493 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya da değer kaybıyla başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla 489 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 803 lira, cumhuriyet altını da 3.271 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.808 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.810 VE 1.830 DOLAR DİRENNÇ KONUMUNDA

Analistler, küresel pay piyasalarında artan risk iştahının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi. Bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 ve 1.790 dolar seviyelerinin destek, 1.810 ve 1.830 doların ise direnç konumunda kaydetti.