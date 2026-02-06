Yeni Hastane İncelemesi

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yapımı tamamlanan yeni hastane binasında inceleme yaptı.

Ustaoğlu, hastanenin mevcut durumu ve eksikliklerini yerinde değerlendirerek yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından gazetecilere açıklama yapan Ustaoğlu, ihtiyaç duyulan her alana hizmet götürme amacında olduklarını söyledi.

Yeni hastaneyle ilçedeki toplam yatak kapasitesi 200'e çıkaracaklarını anlatan Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Bölgemize hitap eden hastanemizin fiziki imkanlarının güçlendirilmesinin yanı sıra hizmet kapasitesinin güçlendirilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle hastanemizdeki fiziki eksiklerinin giderilmesinin yanında hizmet kapasitesi de her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Çevre ilçelere de hizmet veren hastanemiz bu anlamda büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızın daha kaliteli ve daha iyi sağlık hizmetinin sunulması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz."