Ekonomi

Yeni Isıtıcı Tasarım Gereklilikleri Belirlendi

07.02.2026 09:55
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ortam ısıtıcıları için çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini açıkladı.

Ev tipi ve ticari ortam ısıtıcılarının piyasaya arzına ve hizmete sunulmasına ilişkin çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri belirlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan "Ortam Isıtıcılarının ve Ayrı İlgili Kumandaların Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, 50 kilovat veya altında nominal ısıl güce sahip ev tipi ortam ısıtıcıları ile ürünün kendisinin veya tek bir boru bölümünün 300 kilovat veya altında nominal ısıl güce sahip ticari ortam ısıtıcılarını ve ayrı ilgili kumandaları kapsıyor.

Buna göre, ortam ısıtıcıları ve ayrı ilgili kumandalar, tebliğin eklerinde belirtilen çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini karşılayacak ve bu gerekliliklere uygunluk yine eklerde belirtilen yöntemlere uygun olarak ölçülüp hesaplanacak.

İmalatçılar, ithalatçılar veya yetkili temsilciler, düzenlenen parametrelerin beyan edilen herhangi bir değeri için daha olumlu bir sonuç elde etmek amacıyla test edilirken davranışlarını veya özelliklerini değiştirmek üzere tasarlanmış ortam ısıtıcılarını ve ayrı ilgili kumandaları piyasaya arz edemeyecek veya hizmete sunamayacak.

Söz konusu kişi ve kuruluşlar, anılan parametrelerin herhangi biri için daha olumlu bir sonuç elde etmek amacıyla da ortam ısıtıcılarının veya ayrı ilgili kumandaların davranışını veya özelliklerini değiştiren özel test talimatlarını belirleyemeyecek ve yine beyan edilen herhangi bir değeri kötüleştirecek şekilde, hizmete alındıktan kısa bir süre sonra davranışlarını veya özelliklerini değiştirmek üzere tasarlanmış ortam ısıtıcılarını veya ayrı ilgili kumandalarını piyasaya arz edemeyecek veya hizmete sunamayacak.

Yazılım veya donanım güncellemeleri, ortam ısıtıcısının veya ayrı ilgili kumandasının piyasaya arz edildiği veya hizmete girdiği tarihte geçerli test yöntemi kullanılarak ölçüldüğünde, bu ortam ısıtıcısına veya ayrı ilgili kumandasına ait parametreleri için beyan edilen herhangi bir değeri kötüleştiremeyecek.

Öte yandan, 26 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Ortam Isıtıcılarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılırken, yeni tebliğ 1 yıl sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

