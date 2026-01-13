Yeni Kaledonya'da Bağımsızlık Yanlıları Protesto Ediyor - Son Dakika
Yeni Kaledonya'da Bağımsızlık Yanlıları Protesto Ediyor

13.01.2026 13:17
Yerli halk, Paris'teki statü toplantısına katılmayacaklarını duyurdu, talepleri dikkate alınmadı.

Fransa'nın Hint Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları, Ada'nın statüsüne ilişkin Paris'te yapılacak toplantıya hükümetin politikalarını protesto ettikleri için katılmayacaklarını bildirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı Kanak Sosyalist Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLNKS) hareketinin Başkanı Christian Tein, başkent Noumea'da düzenlenen basın toplantısında, Paris hükümetinin yerli halkın taleplerine "sağır" olduğunu ve "sadece güçten anladığını" belirtti.

Hükümetle Ada'nın statüsüne ilişkin 12 Temmuz 2025'te imzalanan Bougival Anlaşması'nın bağımsızlık yanlılarının taleplerini karşılamadığını dile getiren Tein, "Hükümet bizi ve tüm Yeni Kaledonya aktörlerini Bougival Anlaşması'na hapsetmeye çalışıyor. Bunu kabul edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Tein, bağımsızlık yanlılarının karşı çıktığı Bougival Anlaşması'nı görüşmek üzere 16 Ocak'ta Paris'te Elysee Sarayı'nda hükümetle yapılacak görüşmelere katılmayacaklarını vurguladı.

Ayrıca Tein, Ada'nın geleceğine ilişkin çözümlerin Paris'te değil Yeni Kaledonya'da bulunması gerektiğinin altını çizdi.

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları güç kullanılarak bastırılmış, Bougival Anlaşması imzalanmıştı

Fransız ana karasından yaklaşık 17 bin kilometre uzaklıktaki Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları, Fransız hükümetinin yerli halkla yaptığı anlaşmalara aykırı olan bir anayasal reformu yürürlüğe koymak istemesine karşı harekete geçmişti.

Fransız hükümetinin yerli halkla 1998'de imzaladığı ve Ada'ya özerklik statüsü veren Noumea Antlaşması'na aykırı şekilde en az 10 yıldır Ada'da yaşayan Fransızların seçimlerde oy kullanmalarının yolunu açma girişimi sonrası 13 Mayıs 2024'te başlayan bağımsızlık protestoları, güç kullanılarak bastırılmıştı.

Ada'da, Fransız güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 10'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Paris yönetimi, protestoların ardından bağımsızlık yanlıları ile müzakere masasına oturmuş ve Bougival Anlaşması'na giden süreç başlamıştı.

Fransa'nın Bougival kentinde 12 Temmuz'da Yeni Kaledonyalı temsilciler ile Paris hükümeti arasında "Fransa bünyesinde özel statülü bir Yeni Kaledonya devleti kurulmasını" öngören anlaşma imzalanmıştı.

Fransız sömürgesi Yeni Kaledonya'nın kurumsal geleceğine ilişkin 13 sayfalık anlaşmada, Yeni Kaledonya'nın "Fransa'ya bağlı" bir devlet statüsü kazanması ve Yeni Kaledonya vatandaşlığının oluşturulması kararlaştırılmıştı.

Anlaşma ile Ada'da doğanlar ve burada 15 yıl boyunca kesintisiz ikamet edenlere seçimlerde oy kullanma hakkı tanınmıştı.

Ayrıca nikel kaynakları Fransız şirketler tarafından kullanılan Ada'da, bunların kullanımına ilişkin stratejik bir planın hayata geçirilmesi ve referandum yapılarak anlaşma konusunda yerlilerin fikrine başvurulması konusunda mutabık kalınmıştı.

Ancak yerel temsilcilerden bağımsızlık yanlıları yerli halkın taleplerini yansıtmadığı gerekçesiyle Bougival Anlaşması'na karşı çıkmıştı.

Ada'da 2024'te yapılması beklenen bölgesel seçimler de şu ana kadar 3 kez ertelenmişti.

Kaynak: AA

