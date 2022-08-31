Ses teknolojilerine yenilikçi çözümler! Philips Sound ailesi

IFA 2022 rüzgarı tüm hızıyla esmeye devam ediyor. Etkinliğe katılım gösteren markalar, birbiri ardına yeni ürünlerini görücüye çıkarıyor. Kenini son gösteren şirket de Philips oldu. Yeni amiral gemisi televizyonlarını tanıtan şirket, buna ek olarak ses teknolojisindeki gelişmeleri de basın ile paylaştı. İşte karşınızda yeni Philips Sound ürünleri…

Performansı rahatlıkla birleştiren Philips Sound ürünleri, tüm beklentileri karşılıyor

Philips AV ve TV ürünleri DTS Play-Fi 24-bit/192khz aracılığıyla çoklu oda ses sistemi deneyimi sunarken, Philips Sound uygulaması üzerinden de kontrol kolaylığı sağlıyor. EISA Ödüllü yeni lanse edilen FB1 Soundbar ve FW1 Subwoofer ailesine katılan Fidelio FS1 Hoparlör, 3 yollu mono hoparlör veya stereo hoparlör olarak eşleştirilebiliyor veya Dolby Atmos uydu hoparlörü olarak kullanılabiliyor.

Ayrıca, uyumlu Ambilight TV'ye bağlandığında genişletilmiş sol ve sağ hoparlör görevi görüyor ve merkezi ses sistemi haline geliyor. Entegre LED ışıklar, FS1 hoparlörün Ambilight'ın sürükleyici etkisini odada daha geniş bir alana yaymasını sağlıyor.

Philips yeni amiral gemisi televizyonlarını tanıttı!

Yeni nesil dört farklı soundbar modeli – (TAB8907/8507/7807 ve 7207 modelleri) üstün performans ve farklı teknik özellikler sunuyor. Philips Sound ürünleri arasında Team Jumbo Visma sporcularının da tercih ettiği, kemik iletimli, A7607 model sporcu kulaklığı da bulunuyor.

Kemik iletim teknolojisi, yenilikçi K4607 modeliyle çocuk kulaklıklarında da yer alıyor. Bu sayede çocuklar öğrenirken çevrelerinde olan bitenin de farkında oluyor. H8507 kulaklıklar; iş yerinde ve evde yüksek performanslı ses kalitesi sunuyor.

TP Vision; tümü yüksek performanslı, kolay kurulumlu ve Philips Sound uygulaması aracılığıyla kolayca kontrol edilebilen yeni ses ürünlerini tanıtıyor. 4 yeni Philips Soundbar ve Fidelio FS1 Hoparlör'e ek olarak 3 yeni modelin daha yer aldığı yeni seri kulaklıklar arasında; kemik iletimli sporcu kulaklığı, çocuklar için özel tasarlanmış kemik iletimli kulaklık ve hem işte hem oyun oynarken rahatlıkla kullanabilecek yeni bir kulaklık modeli bulunuyor.

Philips Fidelio esnekliği

FB1 soundbar modelinin EISA 2022/2023 ödüllünü kazanması ile Fidelio Ev Ses Sistemi ürünü, hem sinemaseverler hem de müzikseverler tarafından büyük beğeni topladı. Serinin son ürünüyse; 520 Watt maksimum güç çıkışlı, Dolby Digital uyumlu, HDMI ARC bağlantılı ve yandan ateşlemeli yüksek frekans hoparlörler içeren 2.1 tabanlı B7207 model soundbar.

Takıma yeni katılan kulaklıklar

Yeni A7607 model; açık tasarım, kemik iletimli kablosuz spor kulaklık Philips Sound'un dünyanın önde gelen bisiklet ve paten takımı Team Jumbo Visma isimli ortaklığından doğan ikinci spor kulaklık. Toza ve suya dayanıklı IP66, rüzgarı ve diğer rahatsız edici sesleri tamamen yok ediyor ve sürüş esnasında telefon konuşmalarını kristal berraklığında yapılmasına olanak sağlıyor.

9 saat çalma süresine sahip kulaklık, ayrıca yalnızca 15 dakikalık bir şarjla kullanıcısına ekstra bir saat çalma süresi kazandırıyor. Açık kulaklık tasarımı; mükemmel müzik performansının yanında çevredeki seslerin duyulabilmesine imkan sağlayarak kullanıcı güvenliğini artırırken, boyun bandında bulunan kırmızı renkteki LED şerit gece kullanımda sporseverlere ekstra güvenlik sağlıyor.

Çocuklar İçin özel Kulaklık

Philips Sound'ın K4607 model açık, kemik iletimli kulaklığı teknolojik özellikleriyle çocukları da hedefliyor. Kulaklığın tamamen açık olması; çocukların hassas kulaklarını yüksek sesten korumasına katkıda bulunurken, çevredeki uyaranları duyabilmelerine de olanak sağlıyor.

Modelde bulunan dahili mikrofon sayesinde kulaklık uzaktan eğitim için de çok elverişli. Bluetooth 5.2, 5 saatten fazla çalma süresi, iyi ses kalitesi ve uzun pil ömrü kulaklığın diğer öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

Açık kulaklık tasarımı ve ayarlanabilir boyun bandı sayesinde sürekli hareket halinde olan çocukların kulaklığı kaybetme riski minimize ediliyor. Uzaktan kontrol edilebilen ses sınırlayıcı ürünün kullanım bilgilerini raporlayarak ebeveynlerin işini kolaylaştırıyor.

Hibrit çalışanlar için birebir

Yeni FS1 Hoparlör; kolay kurulum, esneklik, birinci sınıf tasarım gibi özellikleriyle FB1 Soundbar'a ve FW1 Subwoofer'a eklenerek ses sistemini eksiksiz bir şekilde tamamlıyor. FS1 Hoparlörlerde; 1 yüksek frekans hoparlör, üste monte edilmiş 2.5 inçlik sürücü, 3.5 inçlik woofer, 2 adet pasif radyatör ve LED aydınlatma bulunuyor.

FS1 diğer hoparlörlerden farklı olarak mono, stereo ve AV system uydusuna bağlandığında Dolby Atmos sürücüsü de dahil olmak üzere 3 farklı şekilde kullanılabiliyor. Hoparlörler uyumlu bir Ambilight TV'yle eşleştirildiğinde, sol ve sağ merkezi dengeleyerek merkez hoparlör görevi görüyor ve ses perdesini büyük ölçüde genişletiyor.

Ödüllü ve yüksek kaliteli DTS Play-Fi, çoklu oda teknolojisine dayanan Fidelio AV sistemi, FB1 Soundbar, FW1 Subwoofer ve FS1 Hoparlörü otomatik olarak algılıyor ve 7.2.4 performansa kadar farklı kombinasyonlar sunarak ses performansını iyileştirmeye yardımcı oluyor.

Her türlü senaryoya uyan bir soundbar

Yeni Philips Sound Soundbar Serisi; 2.1 versiyon B7207 'den 3.1.2 versiyonlu B8907'ye kadar birçok farklı model sunuyor. Tüm Soundbarlar; yüksek güç çıkışı, kablosuz subwooferlar ve duvara montaj seçeneği sunuyor. Soundbar modellerinde ayrıca ilk defa sol ve sağ kanallara eklenen yandan ateşlemeli yüksek frekans höparlör de mevcut.

Serinin en iyi 3 soundbarı; kristal berraklığında bir ses kalitesi sunmak ve ekstra geniş bir ses perdesi oluşturmak amacıyla özel bir merkez kanalının yanında Dolby Atmos uyumluluğu, 4K geçişi ve HDMI eARC bağlantısını da bulunduruyor.

Soundbarlar arasındaki en iyi model olan B8907; 720W'lık güç çıkışı ve hem sinematik hem de sürükleyici bir ses performansı oluşturmak amacıyla özel Dolby Atmos yükseltme sürücüleri de kapsıyor. DTS Play-Fi bağlantısı; 3.1.2 performansı DTS Play-Fi uyumlu arka hoparlörler sayesinde 5.1.2 performansına kadar uzatıyor.

Serinin ikinci ürünü; Philips The One model televizyonların kusursuz bir ses performansıyla tamamlanmasına yardımcı olan B8507 model Soundbar. Hem Dolby Atmos hem de Dts Play-Fi bağlantılı Soundbarlar 600W yüksek kapasiteli güç çıkışına sahip.

Üçüncü model B7807 Soundbar ise merkez kanal görevi görmesinin yanında yandan çıkışlı 8 inç kablosuz sub, Dolby Atmos uyumluluğu, Philips Easylink kontrolü ve etkileyici 620 Watt güç çıkışı özellikleri sunuyor. Serinin son ürünüyse; 520 Watt maksimum güç çıkışlı, Dolby Digital uyumlu, HDMI ARC bağlantılı ve yandan ateşlemeli yüksek frekans hoparlörler içeren 2.1 tabanlı B7207 model soundbar.

Özel yapım 40 mm'lik sürücüler ve Gürültü Engelleme Pro özellikleri sayesinde kulaklık, hem telefon görüşmeleri hem de müzik dinleme ve film izlemeyi çok keyifli hale getiriyor. Sıcak, zengin ve net ses kalitesi ve çıkarılabilir mikrofon sayesinde görüntülü toplantılarda karşı tarafın da kullanıcıyı çok net bir şekilde duyabilmesine imkan veriyor.

Önceden bağlanmış Bluetooth dongle, bilgisayarlar arasında kolay geçiş sağlarken, çoklu bağlanma sayesinde aynı anda hem bilgisayara hem de telefona bağlanılarak müzik ve telefon görüşmeleri arasında kolayca geçiş yapılmasına yardımcı oluyor.

55 saatlik pil ömrü ve görüşme sırasında yanan kırmızı ışık sayesinde aile üyeleri veya iş arkadaşları tarafından kullanıcının o sırada toplantıda olduğu anlaşılıyor ve kullanıcı kimse tarafından rahatsız edilmeden toplantısını konforlu bir şekilde gerçekleştiriyor.