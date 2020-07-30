Yeni Malatyaspor'a 'CEO' başkan adayı

Hasan yılmaz :

Malatyaspor takımı bu şehrin büyük resmi ve bu şehrin insanlarının hafta sonu eğlencesi tanıtımı iyi ellerde yapılırsa şehrin ve sporun bir markası olur inşallah hakkını verirsiniz koltuk sevdalıları bu bayrağı teslim ederken emeklerinize unutmamak lazım hata yapmak insanlara mahsus düzeltmekte