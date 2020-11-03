Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
03.11.2020 19:41
Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 5 Kasım Perşembe günü sahasında Artvin Hopaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 5 Kasım Perşembe günü sahasında Artvin Hopaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.
Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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