Yeni Malatyaspor'da 14 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

2020-2021 sezonunun 41.haftasına kadar ligde kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, 45 puan toplayarak lig'i 15. sırada bitirmişti. Doğu Anadolu ekibinde 15 futbolcunun şözlesmesi sona eriyor. Sözleşmesi sona eren futbolcular: Zuqui, Erkan Kaş , Eray İşçan, Bülent Cevahir , Benjamin Tetteh, Ahmed Ildız, Acquah, Musttafa Eskihellaç, Foffana, Chebake, Zeki Yavru , Umut Bulut , Mallan, Olcay Şahan 'dan oluşuyor.

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor 'da 14 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor.

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