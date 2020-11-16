Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turda Etimesgut Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, çift kale maçla sona erdi.
Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Yeni Malatyaspor'da Etimesgut Belediyespor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor