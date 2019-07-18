Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre sağlık kontrolünden geçti
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Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre sağlık kontrolünden geçti

2 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un anlaşmaya vardığı kanat oyuncusu Gökhan Töre sağlık kontrolünden geçti.

Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre sağlık kontrolünden geçti, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un anlaşmaya vardığı kanat oyuncusu Gökhan Töre sağlık kontrolünden geçti.
Sarı-siyahlı takımın renklerine bağladığı oyuncu Gökhan Töre, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan detaylı kan tetkikleri ile başlayan kontrollerde Töre, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.


Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:54 Kaynak: DHA
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