Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman ilk antrenmanına çıktı

6 saat önce

Nurettin Soykan Tesisleri'nde tam kadro yapılan antrenmanda tedavileri süren Chebake, Bifouma ve Remi Wolter takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman ilk antrenmanına çıktı, System.String[]

Nurettin Soykan Tesisleri'nde tam kadro yapılan antrenmanda tedavileri süren Chebake, Bifouma ve Remi Wolter takımdan ayrı düz koşu yaptı. Yardımcı antrenör Hasan Özer'in ısınma ve koordinasyona dayalı çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yapan sarı - kırmızılılarda morallerin yüksek olduğu gözlendi.


Taktik çift kalede oyunu sık sık durduran Hikmet Karaman, hata yapan futbolcuları bir daha tekrarlanmaması konusunda uyardı.


Yeni Malatayspor yarın yapacağı antrenmanla cumartesi günü saat 14.00'te oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Hikmet Karaman, Hasan Özer, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:03 
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