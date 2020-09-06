Yeni Malatyaspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları başlıyor

Yeni Malatyaspor'da ligin 1.haftasında deplasmanda oynanacak Karagümrük karşılaşmasının hazırlıkları yarın başlayacak.

17 Ağustos'ta başladığı Bolu Abant kampını 4 Eylül'de noktalayarak 3 günlük izne ayrılan sarı-siyahlı futbolcular yarın Malatya'da toplanarak hazırlıklarına yeniden başlayacak. Transferde şimdiye kadar kadrosuna 6 yeni ismi dahil eden Yeni Malatyaspor, defans Murat Akça, Kongolu kanat oyuncusu Lukoki, Kosovalı golcü Jetmir Topalli, Arjantinli orta saha oyuncusu Zuqui, sağ bek Zeki Yavru, Perulu merkez orta saha Gueva ve Arjantinli kaleci Herrera'yı kadrosuna katan Yeni Malatyaspor, forvete ise Benjamin Tetteh'i transfer ederek taraftarına büyük mutluluk yaşattı.

Yeni Malatyaspor, yarın başlayacağı Malatya'daki hazırlıklarının ardından sezonun ilk maçı olan Karagümrük karşılaşması için İstanbul'a gidecek. - MALATYA