Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda oyuncular dar alanda pas ve duran top çalıştı.
Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamlayan ekip kampa girdi.
- Kaynak: AA
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