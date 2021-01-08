Yeni Malatyaspor, Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak

Ligin geride kalan 17 haftasında 21 puan toplayan ve oynadığı son 4 maçta 3 puan sevinci yaşayamayan sarı-siyahlılar, deplasmanda yapacağı Kayserispor maçından galip ayrılmanın hesabını yapıyor.

AKOM uyardı: Bu akşamdan itibaren İstanbulluları hem fırtına hem sağanak yağış bekliyor