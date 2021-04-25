Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

Süper Lig'in 37. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Helenex Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, çok net bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Buz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok önemli, final niteliğine bir maç oynadıklarını ifade etti.

Bu tür müsabakalara hazırlanmanın kolay olmadığını anlatan Buz, şunları kaydetti:

"Mental anlamda takımımızı çok iyi hazırlamamız gerekiyordu. Futbolcu kardeşlerim özellikle ruhuyla ve her şeyiyle sahadaydı. Karşılaşma 2-1 bitti ancak bize göre çok net bir galibiyet aldığımızı düşünüyoruz. Genel anlamda daha iyiydik, taktiksel anlamda çok doğruları yaptığımızı düşünüyoruz. Bu müsabakada nasıl oynanması gerektiğini de gösterdik. Çok önemli bir galibiyet aldık ve 40 puan yaptık. Bizim açımızdan tabii ki önemliydi. Bundan sonraki müsabakalarımıza gereken puanlarımızı almak için çıkacağız. İnşallah onu da gerçekleştirip önümüze bakacağız."