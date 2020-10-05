Yeni Malatyaspor, Olcay Şahan'ı transfer etti
Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor'da forma giyen kanat oyuncusu Olcay Şahan'ı renklerine bağladı.
Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor'da forma giyen kanat oyuncusu Olcay Şahan'ı renklerine bağladı.
Kadrosunu yeni sezonda güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor'da forma giyen 33 yaşındaki kanat oyuncusu Olcay Şahan ile anlaşmaya vardı. Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Olcay Şahan ile anlaşmıştır. Olcay Şahan'a hoş geldin diyor, asil formamızla başarılar diliyoruz" denildi.
Son Dakika Arkadaşıyla iddiaya girip arabayı yaşlı çiftin motosikletinin üzerine süren şahıs gözaltına alındı Galatasaray, Fernando Muslera'nın lisansı askıya aldı Son Dakika: TOKİ'den ev alanlara müjde! Borçlarını kapatanlara yüzde 20 indirim yapılacak Kanada, Dağlık Karabağ'da kullanıldığı iddiasıyla bazı teknolojiler için Türkiye'ye verdiği ihracat iznini durdurdu Çıplak pozları ifşa olan Cem Özer, eşiyle birlikte kamera karşısına geçip özür diledi Brezilyalı futbolcunun eşi, bebeğini apartman girişinde dünyaya getirdi Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı