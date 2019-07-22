Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tura yükselmesi halinde Connah's Quay Nomads-Partizan...
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Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tura yükselmesi halinde Connah's Quay Nomads-Partizan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:13 Kaynak: AA
Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda muhteşem zafer! UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli oldu Emre Mor isyan etti: Gereksiz söylentiler ortaya atmayın Caner Erkin eşi Şükran Ovalı ile dudak dudağa fotoğrafını yayınladı