Yeni Malatyasporlu Danijel Aleksic, El Ahli'ye transfer oldu
23 dakika önce
Suudi Arabistan ekibi El Ahli, Yeni Malatyaspor'da forma giyen Sırp oyuncu Danijel Aleksic'i renklerine bağladı.
Suudi Arabistan
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:58 Kaynak: AA
ekibi El Ahli
, Yeni Malatyaspor
'da forma giyen Sırp oyuncu Danijel Aleksic'i renklerine bağladı.
El Ahli Kulübü, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Aleksic ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Sırp oyuncu, geçen sezon Yeni Malatyaspor formasıyla çıktığı 38 resmi maçta 14 gol attı.
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