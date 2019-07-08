Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyasporlu Danijel Aleksic, El Ahli'ye transfer oldu
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Yeni Malatyasporlu Danijel Aleksic, El Ahli'ye transfer oldu

23 dakika önce

Suudi Arabistan ekibi El Ahli, Yeni Malatyaspor'da forma giyen Sırp oyuncu Danijel Aleksic'i renklerine bağladı.

Yeni Malatyasporlu Danijel Aleksic, El Ahli'ye transfer oldu, System.String[]
Suudi Arabistan ekibi El Ahli, Yeni Malatyaspor'da forma giyen Sırp oyuncu Danijel Aleksic'i renklerine bağladı.
El Ahli Kulübü, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Aleksic ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Sırp oyuncu, geçen sezon Yeni Malatyaspor formasıyla çıktığı 38 resmi maçta 14 gol attı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:58 Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor, Suudi Arabistan, El Ahli, Spor
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