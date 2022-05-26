Yeni Opel Grandland'ın Türkiye fiyatı belli oldu! - Son Dakika
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Yeni Opel Grandland'ın Türkiye fiyatı belli oldu!

26.05.2022 20:36
Yeni Opel Grandland'ın Türkiye fiyatı belli oldu!

Yeni Opel Grandland modelinin Türkiye fiyat etiketi bugün düzenlenen etkinlikte açıklandı. İşte Yeni Opel Grandland Türkiye fiyatı...

Otomotiv pazarının başarılı oyuncularından Opel, bugün gerçekleştirdiği etkinlikte Yeni Opel Grandland'ın Türkiye fiyatını duyurdu. Biz de ShiftDelete.Net olarak etkinliği yerinden takip ettik ve SUV ile ilgili önemli detayları sizlere aktardık. İşte Yeni Opel Grandland özellikleri ve Türkiye fiyatı.

Yeni Opel Grandland özellikleri ve Türkiye fiyatı

Opel'in Türkiye fiyatını açıkladığı etkinliği ShiftDelete.Net'in otomobil editörü Mert Yıldırım yerinde takip etti ve önemli detayları aktardı. Yeni Opel Grandland; ülkemizde iki motorla satışa çıkıyor. 1.2 Turbo; 130 HP güç ve 230 Nm tork üretebiliyor. 8 ileri otomatik şanzımanla gelen benzinli motorun ortalama yakıt tüketimi ise 6,4 ila 6,6 litre aralığında.

1.5 Turbo, 130 HP güç ve 300 Nm torkla sürücü karşısına çıkıyor. Aynı şekilde 8 ileri otomatik şanzımanla gelen dizel motorun ortalama yakıt tüketimi de 5,1 ila 5,2 litre seviyelerinde.

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Opel Grandland; Edition, Elegance ve Utimate olmak üzere üç donanım paketine sahip. Şerit İhlali Uyarı, Şerit Koruma Özellikli Aktif Şerit Takip, Sürücü Yorgunluk Tespit ve Ön Çarpışma İkazı gibi günümüzde bazen en üst seviye paketlerde bile bulunmaya güvenlik özellikleri giriş seviyesi Edition'da karşımıza çıkıyor.

Söz konusu donanım paketlerinin standart özelliklerin üzerine getirdiği yenilikler ise şöyle;

Edition

17" Teknik Gri Alaşımlı Jantlar

Full LED Farlar

7¨ Pure Panel Dijital Gösterge Paneli

Geri Görüş Kamerası

Gelişmiş Ön Çarpışma İkazı ile Aktif Acil Frenleme Sistemi

Elegance

18" Elmas Kesim Alaşımlı Jantlar

IntelliLux LED Pixel Farlar

12¨ Pure Panel Dijital Gösterge Paneli

Sensörlü, Otomatik, Elektrikli Bagaj Kapağı

Anahtarsız Giriş ve Anahtarsız Çalıştırma Sistemi

Ultimate

19" Elmas Kesim Alaşımlı Jantlar

Şerit Ortalama Özellikli Aktif Şerit Takip Sistemi

Alcantara Koltuk Döşemeleri

360o Çevre Görüş Kamerası

Isıtmalı Ön Koltuklar ve Isıtmalı Ön Cam

Yeni Opel Grandland Türkiye fiyatı

Motor/ ŞanzımanDonanımTavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı1.2 Turbo 130 HPEdition

Elegance809 bin 900 TL

864 bin 900 TL1.5 Turbo 130 HPElegance

Ultimate919 bin 900 TL

979 bin 900 TL

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni Opel Grandland modelinin Türkiye fiyatlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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