Yeni Orduspor'un ismi "52 Orduspor Futbol Kulübü" oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Orduspor'un ismi '52 Orduspor Futbol Kulübü' oldu - Son Dakika Spor

Yeni Orduspor'un ismi "52 Orduspor Futbol Kulübü" oldu

6 saat önce

TFF 3. Lig ekiplerinden Yeni Orduspor Kulübü'nün ismi "52 Orduspor Futbol Kulübü" olarak değiştirildi.

Yeni Orduspor'un ismi

TFF 3. Lig ekiplerinden Yeni Orduspor Kulübü'nün ismi "52 Orduspor Futbol Kulübü" olarak değiştirildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki TESK Otel'de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, başkanlık seçiminin yanı sıra kulüp isim değişikliği yapıldı.

Tek aday olan Şükrü Bodur, üyelerin tamamının oyunu alarak kulüp başkanlığına seçildi.

Genel kurulda kulübün adının "52 Orduspor Futbol Kulübü" olarak değiştirilmesine de karar verildi.

Şükrü Bodur başkanlığındaki kulübün yeni yönetim kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu:

"Bahtiyar Köksal, Çağatay Öztürk, Sebahat Köksal Işık, Cihan Ekşioğlu, Ali Mertan, Fatih Bostancı, Önder Okur, Turgay Güney, Doğan Deniz, Olgun Alp, Yavuz Şenyurt, Çetin Akgül, Yakup Kırca, Ümit Melikoğlu."

Türkiye Futbol Federasyonu, Orduspor, Futbol, Ordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:52 Kaynak: AA
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