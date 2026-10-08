Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon soruşturmasıyla ilgili ortaya attığı fon iddialarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan çok sert yanıt geldi. İddiaları kesin bir dille yalanlayan Bakan Göktaş, isim benzerliğine dikkat çekerek Özlale'ye istifa resti çekti.

ÜMİT ÖZLALE'NİN İDDİASI NEYDİ?

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Bakan Göktaş'ı hedef alarak fon soruşturması kapsamında şu soruyu yöneltmişti: "Sayın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, babanız Hasan Özdemir ya da kendisi adına bir başkası PHE ve PYR fonlarında hiç 830 milyon liralık işlem yaptı mı?"

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale

BAKAN GÖKTAŞ: TEK BİR KURUŞ DAHİ İŞLEM YOK

Özlale'nin bu iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak yanıt veren Bakan Göktaş, iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Fon meselesi üzerinden şahsımı ve ailemi hedef alan iddialar, baştan sona YALAN ve İFTİRADIR. Bu iftiraları üretenleri, yayanları ve bunlara alet olanları en güçlü şekilde TELİN EDİYORUM.

Şahsımın ve aile üyelerimin söz konusu olaylarla hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur. Hiçbir aile üyemizin söz konusu fonlarda TEK BİR KURUŞ DAHİ İŞLEMİ YOKTUR, kayıtlı hesabı yoktur."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

"KİMLİK NUMARALARI FARKLI, İSİM BENZERLİĞİ KULLANILIYOR"

İddialara konu olan işlemlerin babasıyla bir ilgisi olmadığını, durumun isim benzerliğinden kaynaklandığını vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bahsettikleri işlemin sahibi olan şahsın TC’si *92 ile biterken babamınki **18 ile bitmektedir. İsim benzerliğini kullanıp şahsımın ve ailemin iftira kampanyalarına bilinçli olarak alet edilmesine ASLA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİM."

ÖZLALE'YE İSTİFA ÇAĞRISI

Süreci hukuki boyuta taşıyacaklarını ve sorumluların hesap vereceğini belirten Bakan Göktaş, açıklamasını istifa restiyle sonlandırdı:

"Bu iftirayı ortaya atanlardan DERHAL VE GECİKMEKSİZİN iddialarını ispatlamalarını bekliyorum. En ufak bir ispatta görevimden istifa edeceğimi peşinen beyan ediyorum. Eğer ispatlayamazlarsa onlardan da işgal ettikleri görevlerden istifalarını bekliyorum.

Hiç kimsenin adımızı yalanlarla kirletmesine, ailemi karalama kampanyalarının hedefi hâline getirmesine izin vermeyeceğim. Bu iftiraları ortaya atan ve yayanlar hakkında şahsım ve aile üyelerim adına gerekli tüm hukuki süreçler başlatılacaktır. Her bir sorumlunun hukuk önünde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım.

Buradan bu iddiaları ortaya atanlara açıkça meydan okuyorum:

İddialarınızı somut delillerle ispatlayın, görevimi derhâl bırakacağım. Peki, bu iddiaların yalan ve iftira olduğu ortaya çıktığında siz de görevlerinizi bırakacak mısınız?

Ben bu sözümün arkasındayım. Bu iftirayı atanlardan aynı duruşu bekliyorum!!!"