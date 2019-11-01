Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, "6 aya çok şey sığdırdık, birçok yeni güzellik ise yolda. Yeni projelerimizle tarihi sokaklarımız daha da canlanacak." dedi.

Tutaşı, bir restoranda düzenlenen basın toplantısında 6 ayda yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Artuklu ilçesinde 6 ayda önemli çalışmalar yaparak vatandaşların sıkıntılarını giderdiklerini belirten Tutaşı, göreve geldiği ilk günden itibaren ilçenin en büyük sorunu olan yol çalışmaları ile hizmete başladıklarını söyledi.

"6 aya çok şey sığdırdık, birçok yeni güzellik ise yolda. Yeni projelerimizle tarihi sokaklarımız daha da canlanacak," diyen Tutaşı, şunları kaydetti:

"Ciddi yol problemi olan Ortaköy, Gökçe, Bağlıca, Cevizlik, Sultançayır, Kabala, Nur, 13 Mart, Sefa, Zınnar ve Bakırkıre mahallelerinde 400 bin metrekare yani yaklaşık 58 kilometre sathi kaplama gerçekleştirerek yol sorunumuzu kısmen azaltmış olduk. Yol çalışmalarımızın yanı sıra TOKİ, Necmi Karataş Özel Eğitim Uygulama Merkezi, Devlet Hastanesi ve Vefa evleri civarında yeni parklar yaptık. Mevcut parklarımızda da bin 400 metrekare zemin iyileştirme, oyun grubu ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor aletlerimizin revizesi ile gerek çocuklarımızın güvenliği gerekse parklarımızı koruma amacıyla bin 318 metre dekoratif çit çalışması gerçekleştirdik. Ayrıca parklarımızda bin metrekare dekoratif parke taşı döşemesi yaptık."

Mardin'in tarihine ve kültürüne de sahip çıktıklarını dile getiren Tutaşı, "Tarihiyle ön planda olan ilçemizin eski yapılarını ve tarihini koruyabilmek amacıyla Gül, Cumhuriyet, Latifiye, Çabuk, Medrese, Saraçoğlu, Şehidiye ve Şar mahallelerinde, Artuklu Üniversitesi Uygulama Oteli arkasında, sebze ve meyve hali yolunda çöken duvarları, kuyuları ve yıpranmış sokakları aslına uygun olarak restore ettirdik. Bundan sonra da tarihe karşı hassasiyetimiz devam edecek." diye konuştu.

Birçok alanda aktif çalışmaların sürdüğünü ifade eden Tutaşı, şöyle konuştu:

"Belediyemizin eksiklerini bildirdiğimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan arazöz, çöp toplama aracı, 400 çöp konteyneri hibeleri aldık. Hemşehrilerimizi sosyal belediyecilik anlamında da yalnız bırakmayarak 4 engelli vatandaşımıza akülü araç ve 4 hasta yatağı hediye ettik. Bilgi evimizde bin 600 kayıtlı öğrencimiz hizmet almakla birlikte 14 branş öğretmeni ile YKS'ye hazırlanan öğrencilere TYT ve AYT kursları ile destek veriliyor. Kısa vadede önemli işleri yapmaya devam edeceğiz. Spor Toto sponsorluğunda 10 spor tesisi ve yarı olimpik kapalı yüzme havuzu tesisi yapımı için ön protokol imzaladık. Yakın zamanda kırsal ve merkez mahallelerimizde bu konuda çalışmalar başlıyor. Buna benzer birçok çalışma ile yakın zamanda ilçemizin yüzünü güldüreceğiz."