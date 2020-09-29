Yeni sezon ekimde başlıyor

Şener Şen'i yeniden sahnelerle buluşturan "Anadolu Efes katkılarıyla: Zengin Mufağı" oyunu 1-2 Ekim'de DasDas Sahne'de tiyatroseverlerin karşısında olacak. 9 Ekim'de DasDas prodüksiyonu oyunlarından "Anadolu Efes katkılarıyla: Westend/Batının Sonu" sahnelenecek. 14 ve 30 Ekim'de ise DasDas'a Craft Tiyatro'nun bünyesindeki Bergüzar Korel'in tek kişilik oyunu "Kızlar ve Oğlanlar" konuk olacak. 16 Ekim'de ise DasDas'ın klasikleşen oyunu 'Joseph K.' sahnede olacak.